'집 사면 이자지원' 中 1일 부터 '아파트 이자보조' 정책시행

생애 첫 주택 구입자에 최대 5년간 혜택

이자까지 지원하는 '부양책은 사상 처음

가을 부동산 거래 성수기 맞춰 전격 시행

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 부동산 시장 회복을 위해 10월부터 첫 주택 구입자의 상업용 주택담보대출 이자를 직접 지원한다. 중앙정부가 상업성 개인 주택대출에 재정으로 이자를 보조하는 것은 이번이 처음이다.

중국 재정부와 인민은행, 금융감독관리총국은 9월 29일 공동 통지를 통해 10월 1일부터 신규 상업성 개인 주택대출로 첫 주택을 구입하는 가구에 이자를 지원한다고 밝혔다. 시행 기간은 우선 1년이다.

지원 대상은 첫 주택을 구입하는 가구 가운데 주택 면적이 120㎡ 이하이고 주택 가격이 150만 위안(약 3억원) 이하인 경우다. 가구당 이자 지원 대상 대출액은 최대 100만 위안이며, 연 1%포인트의 금리를 최대 5년간 지원한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 부동산 부양의 일환으로 생애 첫 아파트를 구입하는 주민에 대해 이자를 지원하는 정책을 시행하고 나섰다. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.09.30 chk@newspim.com

이에 따라 100만 위안의 장기 주택담보대출을 받은 경우 5년 동안 부담해야 할 이자가 약 5만 위안 줄어들 수 있다. 중국의 2026년 2분기 신규 상업성 개인 주택대출 가중평균 금리가 3.06%였다는 점을 감안하면, 해당 조건을 모두 충족할 경우 실질 금리 부담은 약 2.06% 수준까지 낮아지는 효과가 있다. 다만 이번 지원은 신규 상업성 주택대출에 한정되며, 주택공적금 대출은 대상에서 제외된다.

이번 정책은 중국 부동산 시장의 전통적인 성수기인 이른바 '금구은십(金九银十·9~10월)'과 맞물려 시행된다는 점에서도 주목된다. 중국 당국은 최근 주택시장 판매 제도 개선에 이어 대출 비용까지 낮추면서 실수요자의 주택 구매 부담을 줄이고 거래 활성화를 유도한다는 구상이다.

전문가들은 특히 주택 가격이 150만 위안 이하인 중소도시와 3·4선 도시가 상대적으로 큰 혜택을 받을 것으로 보고 있다. 이들 지역에서는 120㎡ 안팎의 일반적인 실수요 주택 가격이 대부분 정책 적용 범위에 들어가기 때문이다. 중서부와 동북지역 성도 등 일반 2선 도시에서도 100만~200만 위안대 주택이 많아 일부 실수요층의 시장 진입을 촉진할 수 있다는 분석이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com