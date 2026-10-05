"백악관, 러시아 '페스트 의심 사망' 예의주시"…러 200명 관찰 대상

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국 백악관이 러시아에서 페스트 연구기관 직원이 폐렴 증세로 사망한 뒤 제기된 페스트 감염 가능성과 관련한 일련의 전개를 예의주시하고 있다고 현지시간 4일 악시오스가 보도했다.

악시오스에 따르면 트럼프 행정부 관계자는 이날 "미 행정부가 러시아에서 발생한 페스트 의심 사례를 인지하고 있으며, 발병 상황을 주시하면서 대응 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

이번 사건은 러시아의 '이르쿠츠크 페스트방역연구소(Irkutsk Anti-Plague Institute)에서 근무하던 28세 여성 다리야 시필로바가 사망하면서 불거졌다. 현지 보도에 따르면 시필로바는 지난달 25일 연구소에서 작업하던 중 '폐(肺)페스트' 병원체가 들어 있던 시험관을 깨뜨렸다.

시필로바는 나흘 뒤인 지난달 29일 심각한 폐렴 증상을 보여 병원에 입원했고 10월 1일에서 2일로 넘어가는 밤에 사망했다.

시필로바의 사망 이후 러시아 당국은 만일의 사태에 대비해 이 지역 여러 의료시설에 격리 조치를 내렸다. 또 시필로바와 접촉한 약 200명을 의학적 관찰 대상으로 지정했다. 다만 현재까지 추가 감염을 의심할 만한 징후는 나타나지 않은 것으로 전해졌다.

이고리 코브제프 이르쿠츠크 주지사는 의학적 관찰을 받고 있는 사람들에게서 질병 증상이 나타나지 않았으며 검사 결과도 모두 음성이라고 밝혔다.

러시아 일부 언론에서는 시필로바가 사고 과정에서 폐페스트에 감염됐을 가능성을 제기하고 있다.

하지만 러시아 보건당국은 시필로바의 사망 원인이 페스트라는 점을 확인하지 않고 있다. 러시아 공중보건 당국은 시필로바가 앓았던 질환을 '원인 불명의 폐렴'으로 규정했다. 추가 검사에서도 그가 업무 과정에서 취급했던 것과 관련된 미생물이 발견되지 않았다고 밝혔다.

당국은 이르쿠츠크 역내의 보건 및 역학 상황 역시 현재 안정적인 상태라고 강조했다.

페스트는 페스트균(Yersinia pestis)에 의해 발생하는 세균성 감염병이다. 특히 폐(肺)페스트는 페스트균이 폐를 감염시키는 형태로, 적절한 치료가 이뤄지지 않을 경우 생명을 잃을 수 있다.

다만 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 조기에 발견해 신속하게 조치할 경우 항생제로 치료가 가능하다. 백악관은 이번 사안과 관련한 구체적인 문의를 미 국무부로 넘겼다. 국무부는 악시오스의 논평 요청에 답하지 않았다.

현재까지 러시아 당국이 시필로바의 페스트 감염을 공식 확인하지 않은 만큼 이번 사건을 실제 페스트 발병으로 단정하기는 이른 상황이다. 미국 정부 역시 러시아 측의 추가 검사 결과와 접촉자들의 상태 등을 주시하고 있는 것으로 보인다.

지난 2020년 코로나19 팬데믹을 경험한 국제사회는 감염병의 확산 가능성에 한층 민감해져 있다.

백악관 건물 외관. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com