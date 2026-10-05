LG유플러스, 뱅고와 손잡고 글로벌 AI 구독 확대

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 5일 뱅고와 손잡고 AI·콘텐츠 구독을 확대했다.
- 11월 영상 편집 AI를 시작으로 유독에 순차 도입한다.
- DVM으로 연동·유통을 효율화해 국내 접근성을 높였다.
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뱅고 DVM 활용해 해외 서비스 연동 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 글로벌 구독 플랫폼 기업 뱅고(Bango)와 손잡고 인공지능(AI)·콘텐츠 구독 서비스 확대에 나선다.
LG유플러스는 뱅고와 협력해 해외 AI·콘텐츠 서비스를 자사 구독 플랫폼 '유독'에 순차적으로 도입한다고 5일 밝혔다. 첫 협력 상품으로 오는 11월 영상 편집 AI 서비스를 선보일 예정이며 이후 생성형 AI와 생산성·크리에이티브 AI, 글로벌 콘텐츠 서비스로 라인업을 넓힌다.
양사는 뱅고의 구독 연동 플랫폼 '디지털 벤딩 머신(DVM)'을 활용한다. DVM은 글로벌 디지털 서비스 사업자와 통신사·플랫폼 기업을 연결해 여러 구독 서비스를 하나의 플랫폼에서 연동·유통할 수 있도록 지원하는 서비스다.
LG유플러스는 DVM을 활용해 신규 서비스 계약과 시스템 연동, 상품 출시 절차를 효율화하고 해외 사이트에서 별도로 가입·결제해야 했던 서비스의 국내 접근성을 높일 계획이다. 양사는 AI·콘텐츠 서비스 발굴과 신규 구독 서비스 연동, 결합 상품 기획에도 협력한다.
현재 LG유플러스는 유독에서 구글 AI 프로를 비롯해 검색·디자인·영상 편집·교육 분야 AI 서비스를 제공하고 있다.
조용성 LG유플러스 제휴사업담당 상무는 "글로벌 AI 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 유독의 AI 구독 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com