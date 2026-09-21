LG유플러스, 크리에이터 12명과 도쿄 탐방 프로그램 진행

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 21일 U+BOOSTUS 우수 활동자 12명을 도쿄로 보냈다.
- 참가자들은 메타 오피스와 최신 디바이스를 체험했다.
- 로밍서비스 활용해 콘텐츠 제작 아이디어도 나눴다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 크리에이터 커뮤니티 'U+BOOSTUS' 우수 활동자 12명을 일본 도쿄로 보내 글로벌 콘텐츠 제작 환경을 체험하는 프로그램을 진행했다고 21일 밝혔다.
참가자들은 도쿄에서 Meta 현지 오피스를 방문해 콘텐츠 기획·제작 방법과 플랫폼 활용 전략을 배웠다. 글로벌 플랫폼에서 주목받는 콘텐츠 흐름을 살펴보고 각자의 활동에 적용할 수 있는 아이디어를 공유했다.
Ray-Ban Meta 스마트글래스와 Quest 등 최신 디바이스를 직접 체험하며 새로운 기기가 콘텐츠 촬영과 제작에 활용될 수 있는 방법을 모색했다. 참가자 간 경험과 제작 노하우를 나누는 네트워킹도 진행됐다.
도쿄 체류 중 참가자들은 LG유플러스의 로밍콜, 로밍패스 등 로밍 서비스를 직접 이용했다. 현지에서 경험한 콘텐츠 제작 환경과 로밍 서비스를 각자의 채널 특성에 맞게 콘텐츠로 제작해 소개할 계획이다.
U+BOOSTUS는 LG유플러스가 2023년부터 운영해온 크리에이터 커뮤니티다. 현재 약 260명의 크리에이터가 활동 중이며 지금까지 4700여 건의 콘텐츠를 제작했다. 누적 조회 수는 약 1억5000만회, 인게이지먼트는 118만 건을 기록했다.
김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "U+BOOSTUS는 크리에이터가 고객의 눈높이에서 LG유플러스의 상품과 서비스를 경험하고 이를 자신의 관점과 언어로 전달하는 커뮤니티"라며 "앞으로도 크리에이터들이 새로운 기술과 글로벌 콘텐츠 트렌드를 직접 경험하며 창작 역량을 높일 수 있도록 교육과 협업 기회를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com