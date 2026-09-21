해루질 사망자 절반 가까이 충남서 발생…도, 안전대책 강화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 올해 전국에서 발생한 해루질 사고 사망자의 절반 가까이가 충남에서 나온 것으로 나타났다. 충남도는 추석 연휴와 가을철 대조기를 앞두고 사고 다발 지역을 중심으로 집중점검에 나선다.

21일 충남도에 따르면 지난달 말까지 전국 해루질 사고 사망자는 18명으로, 이 가운데 충남에서 8명(44.4%)이 숨졌다. 강원 3명, 인천·경남 각 2명, 전남·제주·울산 각 1명으로 충남의 사망자가 가장 많았다.

충남 서천에서 야간 해루질 실종된 관광객을 해경이 수색 중이다. [사진=보령해경]

충남에서는 8월에만 4명이 숨졌고 1월과 3월, 4월, 6월에도 각각 1명의 사망자가 발생했다. 올해 사망자 수는 이미 지난해 전체 6명을 넘어섰다.

최근 5년간 상황도 비슷하다. 2021년부터 2025년까지 전국에서 발생한 해루질 사고 사망자 77명 가운데 충남이 28명으로 36.4%를 차지했다. 월별로는 9월 8명, 10월 5명, 5월 3명 등 가을과 봄철에 사고가 집중됐다.

도는 수도권과 가까워 방문객이 많은 데다 해루질이 가능한 갯벌이 넓은 점을 사고가 잦은 원인으로 보고 있다.

이에 도는 21일 도청에서 홍종완 행정부지사와 연안 시·군, 해양경찰, 소방 관계자 등이 참석한 가운데 가을철 갯벌 안전사고 예방 특별대책 회의를 열고 대응 방안을 논의했다.

도는 오는 11월 대조기까지 시·군, 해경과 합동으로 집중점검반을 운영한다. 야간 출입 통제구역과 과거 사망사고 발생 지역을 우선 순찰하고, 밀물이 들어오기 전 갯벌 이용객의 조기 대피를 유도할 계획이다.

물때 확인과 구명조끼 착용, 해로드 앱 설치 등 안전수칙도 SNS와 관련 동호회 등을 통해 집중 홍보한다. 최대 조차가 예상되는 전날과 당일 간조 2시간 전에는 재난안전문자를 발송한다.

위험구역 안전시설물 전수 점검과 노후·파손 시설 정비도 병행하고, 연안안전지킴이 확대도 검토한다.

홍종완 부지사는 "가을철은 조차가 크고 야간 해루질객이 몰려 사고 위험이 높다"며 "대조기 집중 순찰과 신속한 조석 정보 제공을 통해 사고 예방에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com