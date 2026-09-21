李대통령, 강훈식 사의 표명에 "아직 어떻게 할지 결정 못 해"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 21일 사의 표명한 강훈식 비서실장 거취를 고심했다.
- 이 대통령은 청와대 수석보좌관회의에서 사의 소식을 전해 들었다고 말했다.
- 강 실장은 지지율 하락 등 현안 책임을 지고 사의를 표명했다.
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"비서실장이 졸업 해보겠다는 거 같아"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 사의를 표명한 강훈식 대통령 비서실장에 대해 "아직 제가 어떻게 해야 할지 결정을 못 했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 47차 수석보좌관회의를 주재하며 "비서실장이 드디어 졸업을 한 번 해보시겠다고 한 것 같다"며 이같이 말했다.
앞서 성기홍 청와대 홍보소통수석은 춘추관에서 브리핑을 열고 "강 실장이 오늘 오전 이재명 대통령에게 사의를 표명했다"고 밝힌 바 있다.
강 실장은 대통령을 보좌하는 비서실장으로서 최근 지지율 하락 등을 포함한 현안에 대해 종합적인 책임을 지는 차원으로 사의를 표명한 것으로 전해진다.
이 대통령은 청와대 참모진을 향해 "아침 6시 30분에 출근해서 밤낮 없이 오랜 기간 일하다 보니까 사실 여러 가지로 어려운 점이 많을 것"이라며 "건강상의 문제도 있을 수 있다"고 말했다.
이 대통령은 "하여튼 비서실장을 포함해서 많은 분이 체력적으로도 어려운 긴 기간 동안 고생들 많이 하셨다"며 "그래도 국민께서 현장에서, 일상 속에서 겪는 그 어려움에 비하면 그렇게 크지 않을 수도 있다는 생각으로 위안 삼으시길 바란다"고 말했다.
pcjay@newspim.com