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공공임대 2030년 250만 가구로…정부, 매년 30조원 투입

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  • 정부가 21일 2030년 공공임대 250만가구를 목표로 했다
  • 내년부터 매년 30조원을 투입해 119만가구를 착공하기로 했다
  • 보편형 임대 19만가구를 새로 공급해 중산층까지 넓힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부 "10년 이상 장기 공공임대주택 세계 최고 수준 확보 가능"
매년 30조 이상 예산 투입 계획…중산층 대상 보편형임대도 공급
전문가들, 공급속도·목표물량 달성·임차료 수준이 성공 관건

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 우리나라 전체 임대주택 중 공공임대주택 비중이 오는 2030년에는 세계 최대 수준인 10%대 이상이 확보될 전망이다. 목표 달성을 위해 정부는 내년부터 매년 30조원의 예산과 주택도시기금을 공공임대주택 공급을 위해 투입할 예정이다. 

그간 공공임대주택의 대다수를 차지했던 취약계층을 위한 통합공공임대주택에서 '보편형 임대주택'을 신설해 중산층 이상이 거주할 수 있는 넓고 고급스러운 임대주택도 공급한다. 

◆ 10년 이상 장기 공공임대, 2030년 250만 가구로…장기임대 5년새 60% 확대

21일 국토교통부가 발표한 '두텁고 촘촘한 주거복지 실현을 위한 주거안정플랜'에서는 현재 8.4% 내외인 전체 임대주택 중 10년 이상 거주 가능한 장기공공임대주택 비율을 오는 2030년 10%대 이상으로 끌어올린다는 계획이 담겼다. 정부 계획이 달성되면 2030년 장기공공임대주택은 현재(2024년 기준) 193만1000가구에서 250만 가구에 이를 예정이다. 

서울의 아파트단지 모습 [사진=뉴스핌DB]

주거안정플랜은 문재인 정부 이후 출범한 '주거복지로드맵'의 다른 '버전'이다. 국토부는 주거사다리 복원에 보다 많은 행정력을 투입하기 위해 명칭을 변경했다고 설명했다. 

이번 주거안정플랜에 따르면 정부는 공적주택 119만 가구를 오는 2030년까지 착공에 들어간다는 계획이다. 이중 수도권에는 77%에 해당하는 92만 가구를 공급한다. 임대주택 공급량은 전국 기준 95만 가구에 이른다. 임대주택 가운데는 중산층 이상이 거주할 수 있는 보편형 임대주택 19만 가구도 공급된다. 이번에 발표된 공공임대주택 공급 물량 95만 가구에는 건설형임대주택과 함께 매입임대주택이 포함돼 있다. 

김이탁 국토부 1차관은 "이번 주거안정플랜에서 발표된 119만가구는 그 숫자가 의미를 담고 있다"고 말했다. 그는 "119만가구는 현재 국내 전체 임차 주택의 870만 가구의 13%에 이르는 수치로 앞으로 공급될 약 57만 가구의 10년 이상 장기공공임대가 착공에 들어간다"며 "이에 따라 국내 장기공공임대는 250만 가구가 되며 지금(193만가구)보다 60% 확대되는 것"이라고 말했다. 이는 경제협력기구(OECD) 가입국에서 최상위권에 해당하는 물량이란 게 국토부의 설명이다.

정부를 이를 위해 2027년도 정부 예산안에 공적주택 예산 30조원을 편성했다. 국토부 관계자는 "30조원의 공적주택 예산을 담은 정부안이 국회에 상정돼 있는 상태로 주거급여 예산까지 포함하면 주거복지 예산으로 34조원이 편성됐다"며 "그동안 20조원대의 예산이 배정됐었는데 올해부터 공적주택 공급을 위한 예산이 대폭 늘어난 상황"이라고 말했다. 다만 이 관계자는 "내후년 이후에도 30조원 이상을 투입한다는 기조는 있지만 공사 단가나 평면 설계 비용이 달라질 것인 만큼 당장 얼마를 편성할 것인지에 대해서는 구체적인 기준이 없다"고 덧붙였다. 

◆ 전월세난 타개할까…국토부, 내년 연말까지 수도권 10만 가구 공공임대 입주

정부는 이번 주거안정플랜으로 이재명 정부 출범 이후 가속화되고 있는 실거주 1주택 정책기조에 따라 줄어들고 있는 민간 전월세 물량을 회복한다는 계획을 세웠다. 올해 4분기부터 내년 연말까지 입주를 시작하는 공공임대주택은 15만 가구로 수도권 물량은 약 10만 가구에 이른다. 국토부는 수도권 중심 공공임대 공급 확대는 최근 나타나고 있는 전세난을 극복하는데 기여할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 

이번 주거안정플랜에서 처음 나온 보편형 임대주택애도 관심이 쏠린다. 국토부는 역세권·도심 등 선호 입지를 중심으로 보편형 공공임대 19만 가구를 공급할 예정이다. 이중 건설형은 17만2000가구, 매입형은 1만8000가구 정도가 2030년까지 공급된다. 보편형 공공임대에는 자재 수준도 올린다. 그동안 취약계층을 위한 통합공공임대에는 공공공사에 적용되는 '관급 자재'를 사용했다. 하지만 이보다 10% 이상 공사비를 늘리는 방식을 도입해 다양한 평면과 주택 품질 향상을 시도할 예정이다. 

올 4분기 이후 보편형 공공임대는 ▲고양창릉 B-1 블록 1594가구(2026년 착공) ▲남양주진접2 A-2 블록 342가구(2027년 착공) ▲남양주왕숙2 A-5 블록 351가구(2027년 착공) 등이 착공될 예정이다.

단기적인 공공임대주택 공급 확대에 따른 자금 문제 해결을 위해 기존 예산과 주택도시기금 외 미래대응기금도 대폭 확충한다. 오는 2028년부터 미래대응기금을 출자 형식으로 공공임대 공급에 활용한다. 이를 토대로 현재 한국토지주택공사(LH) 중심의 공공임대주택 공급 방식에서 지자체와 지방공사의 참여도 늘린다. 

고급형 임대주택인 공공지원 민간임대도 확대한다. 국토부는 공공지원 민간임대의 임차료는 시세의 95% 수준으로 내려 저렴한 임대주택에 거주할 수 있도록 한다. 보편형 공공임대주택의 '부담 가능한' 임차료 수준은 아직 확정되지 않았다. 다만 공공지원 민간임대 보증금인 시세의 85~95%에 준하는 수준이 될 것으로 예상되고 있다.  

공공임대주택 및 공공분양주택의 구체적인 위치는 아직 공개되지 않았다. 정부는 이미 대부분의 윤곽이 그려진 만큼 서둘러 후보지 등을 공개할 계획이라고 설명했다. 

업계에서는 정책 효과는 지켜봐야 할 것이라는 입장을 내놓고 있다. 문제는 보편형 임대의 임차료와 공급의 신속성이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "119만 가구란 숫자가 상당히 많은데 이를 어떻게 달성할 것인지가 불투명하다"며 "특히 보편형 임대주택의 임차료 수준이 얼마나 올라갈 것인지도 주거안정플랜의 성공을 좌우하게 될 것"이라고 말했다. 

donglee@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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