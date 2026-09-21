李대통령, 5박7일 미국·멕시코 순방 시작… '사의 표명' 강훈식 배웅

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유엔 총회 기조연설…글로벌 현안 기여 방안 언급

멕시코 국빈 방문…단독·확대 정상회담 예정

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 21일 유엔총회 고위급 회의 참석과 멕시코 국빈 방문을 위한 5박7일 순방길에 올랐다.

이 대통령은 이날 오후 경기도 성남 서울공항에서 공군 1호기를 타고 미국 뉴욕으로 출국했다. 순방은 오는 27일까지 5박 7일 일정이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 6일 프랑스 생폴드방스에서 열리는 '뤼미에르 서밋'에 참석하고자 서울공항에서 공군1호기로 이동하고 있다. [사진=청와대]

이날 출발 행사에는 사의를 표명한 강훈식 대통령비서실장을 비롯해 홍익표 정무수석, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 민주당 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관, 박윤주 외교부 1차관, 아드리안 가르시아 멕시코 대사 대리가 참석했다.

이번 순방 핵심 일정은 22일 오후(현지시간) 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 기조연설이다. 이 대통령은 이 자리에서 글로벌 현안 해결을 위한 한국의 기여 방안을 설명할 방침이다. 한반도의 평화를 위해 긴장을 낮추는 정부의 청사진을 국제사회와 공유할 계획이다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과도 만난다. 이 대통령은 한반도 평화를 위한 유엔의 관심과 협조를 요청할 예정이다.

아울러 유엔총회를 계기로 주요국 정상들과 별도 접촉도 추진한다. 유엔총회가 미국에서 열리는 만큼, 도널드 트럼프 미국 대통령과의 접촉이 이뤄질지도 관심사다.

현재 대미 투자 협상을 비롯해 호르무즈 해협 파병 여부 등 한미 간 현안이 산적한 만큼, 트럼프 대통령과 만날 경우 관련 대화가 오갈 것으로 보인다. 청와대는 특정한 정상회담 형식보다는 다양한 방식의 정상 교류를 염두에 두고 있다.

이 대통령은 경제외교에도 힘쓴다. 뉴욕에서 '대한민국 투자서밋 2026'에 참석해 월가 주요 투자자들을 상대로 한국 경제의 성과와 정부의 경제정책 방향을 설명하고 외국인 투자 확대을 꾀한다.

[서울=뉴스핌] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 캐나다를 방문한 이재명 대통령이 지난해 6월 17일 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 회담을 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.06.19 photo@newspim.com

뉴욕 일정을 마친 이 대통령은 멕시코로 떠나 국빈 일정을 소화한다. 이번 멕시코 국빈 방문은 클라우디아 셰인바움 대통령의 초청으로 이뤄졌다.

한국 대통령의 멕시코 국빈 방문은 16년 만이다. 이 대통령은 24일 공식 환영식을 시작으로 셰인바움 대통령과 단독·확대 정상회담을 갖는다. 에너지·핵심광물 공급망, 인공지능(AI)·디지털·항공우주·방산 등의 첨단산업 협력 방안을 논의한다.

pcjay@newspim.com