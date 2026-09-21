부산경찰, 5·18 허위영상 반복 게시 유튜버 불구속 송치

AI 핵심 요약beta
- 유튜버 A씨가 21일 허위정보 영상 반복 게시 혐의로 송치됐다.
- A씨는 5·18 왜곡과 이태원 참사 조작 주장을 영상에 담았다.
- 경찰은 조회수 120만회와 수익 2억5000만원을 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 허위정보를 담은 영상을 반복 게시해 수익을 올린 유튜버가 경찰에 붙잡혔다.
부산경찰청 사이버수사과는 전기통신기본법 위반 등 혐의로 유튜버 A(20대)씨를 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.
A씨는 지난 3월19일부터 5·18민주화운동을 왜곡하거나 이태원 참사를 조작된 사건으로 주장하는 영상을 게시한 혐의를 받는다.
구독자 2만명 가량인 유튜브 채널 2개를 운영하고 있는 A씨는 생성형 인공지능(AI)을 활용해 영상을 제작했다. 해당 내용이 허위이고 관련 법률 위반에 해당한다는 점을 인식하면서도 조회수와 광고 수익을 얻기 위해 영상을 계속 올린 것으로 조사됐다.
A 씨가 3월부터 5월까지 게시한 허위정보 영상의 누적 조회수는 120만여 회에 이른다. 경찰은 문제의 영상이 온라인에서 확산하면서 5·18민주화운동과 사회적 참사에 대한 왜곡된 인식을 퍼뜨린 것으로 판단했다.
경찰은 A씨가 영상 게시로 얻은 범죄수익을 2억5000만 원 상당으로 보고 기소 전 추징보전을 신청했다. 법원은 신청액 전액에 대해 추징보전 결정을 내렸다.
경찰 관계자는 "허위사실 유포는 희생자와 유족의 명예를 훼손할 뿐 아니라 사회적 혼란을 일으킬 수 있다"며 "표현의 자유를 넘어선 허위정보 생산·유포 행위에는 법과 원칙에 따라 대응하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com