한국거래소, 애프터마켓 '불공정거래 특별감시TF' 전격 가동

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 21일 애프터마켓 특별감시 TF를 가동했다.
- 연말까지 9명이 야간 전용 감시체계를 구축한다.
- 애프터마켓 첫주 거래대금은 하루 1조1천억 원이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 한국거래소(KRX)가 애프터마켓 출범 초기 발생할 수 있는 불공정거래를 막기 위해 연말까지 전담 감시 기구를 가동한다.
한국거래소는 21일 시장감시·예방·공매도 등 기능별로 3명씩 전담 인력 9명으로 구성된 '애프터마켓 특별감시 태스크포스(TF)'를 설치해 운영한다고 밝혔다.
이번 TF는 정규 시장과 애프터마켓의 거래 데이터를 연계·통합 분석하는 야간 전용 감시 시스템을 구축한다. 시장 안정을 위해 필요 시 운영 기간을 연장한다는 방침이다.
한편, 거래소가 지난 14일 개장한 애프터마켓의 첫 일주일(9월 14일~18일) 운용 실적 분석 결과, 하루 평균 거래대금은 1조 1천억 원(거래량 5천485만 주)을 기록했다. 이는 정규장 거래대금의 4.6% 규모다. 거래 수단별 투자 비중은 개인이 90.4%로 압도적이었으며, 외국인(6.7%)과 기관(2.6%)이 뒤를 이었다. 전체 상장 종목 2천763개 중 86.1%(2천379개)가 애프터마켓에서 실제 매매가 이뤄졌다.
거래 초기 오버슈팅 방지를 위한 변동성완화장치(VI) 발동 건수는 개장 첫날 1천112회에서 18일 553회로 절반 이상 급감했다. 당일 최고가와 최저가 격차를 뜻하는 고저변동성 역시 코스피(2.1%)와 코스닥(3.5%) 모두 정규장(각각 3.8%, 5.4%)보다 낮은 수치를 기록하며 안정을 찾아가는 모습을 보였다.
현재 애프터마켓은 관리종목, ETF, ETN 등을 제외한 대부분의 코스피·코스닥 상장 주식을 대상으로 평일 오후 4시부터 8시까지 운영되고 있다.
wonjc6@newspim.com