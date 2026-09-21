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한화에어로, 43개 국내 기업과 'K-무인기 생태계' 구축

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  • 한화에어로스페이스가 21일 국내 43개 기업과 MOU를 맺었다.
  • 무인기 개발부터 생산·수출까지 잇는 생태계 구축에 나섰다.
  • 대형·중소형 드론 협력해 국내 양산과 해외진출을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모하비 STOL 국내 생산 비중 70% 이상…중소형 드론 해외 수출도 지원

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 국내 무인기·드론 관련 기업들과 손잡고 개발부터 생산, 수출까지 이어지는 'K-무인기' 산업 생태계 구축에 나선다.

한화에어로스페이스는 21일 경남 창원특례시 창원1사업장에서 국내 무인기 관련 기업 및 산·학·연 관계자들이 참석한 가운데 '산·학·연 상호협력 협약식'을 개최했다고 밝혔다.

21일 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 창원1사업장에서 진행된 '산∙학∙연 상호협력 협약식'에서 국내 무인기•드론 업계 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=한화에어로스페이스]

이날 한화에어로스페이스는 총 43개 국내 기업과 업무협약(MOU)을 체결했다. 기체와 부품·소재, 임무장비 등 전 분야에서 협력을 확대해 무인기의 개발·생산·수출로 이어지는 국내 산업 생태계를 구축한다는 계획이다.

한화에어로스페이스는 대형 무인기와 중소형 군용 드론을 중심으로 무인체계 사업을 확대하고 있다.

대형 무인기 분야에서는 미국 무인기 전문기업 제너럴아토믹스 에어로노티컬시스템즈(GA-ASI)와 단거리 이착륙 무인기 '모하비 STOL'을 공동 개발하고 있다.

모하비는 지난 16일 경기 포천에서 열린 '2026 국방드론기술전'에서 일반 활주로 대신 폭이 좁은 전차 기동로에서 이착륙하는 모의 전투비행 시연을 진행했다.

한화에어로스페이스는 모하비 개발과 양산을 위해 국내에 연구개발 및 생산 인프라를 구축하고, 양산 단계에서 국내 생산 비중을 70% 이상으로 높일 계획이다. 국내 기업들과 기체 및 주요 부품·소재 생산 협력을 확대해 대형 무인기 공급망도 육성한다.

중소형 군용 드론 분야에서도 국내 전문기업과 협력을 강화한다. 국내 기업이 보유한 기체·부품·임무장비 기술에 한화에어로스페이스의 체계종합·양산 역량과 글로벌 사업 네트워크를 결합해 국내외 시장을 공동 공략한다는 전략이다.

특히 K9 자주포와 천무 등 기존 무기체계와 중소형 드론을 결합해 해외 고객에게 제안하는 방식으로 국내 기업의 수출 기회를 확대할 방침이다.

최근 현대전에서 무인기와 드론 활용이 확대되면서 글로벌 방산업체들도 관련 기술과 생산능력 확보에 속도를 내고 있다. 라인메탈과 레오나르도 등은 무인기·드론 전문기업과 공동개발, 투자, 합작법인 설립 등을 추진하고 있다.

한화에어로스페이스는 국내 중소기업의 전문기술과 회사의 선투자·체계종합·양산 역량, 글로벌 방산 네트워크를 결합해 국내 무인기 산업의 대규모 양산과 해외시장 진출 기반을 마련한다는 구상이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "국내 기업들과 함께 무인기·드론을 개발·생산하는 산업 생태계를 구축하고, 국내 기업의 우수한 기술과 제품이 대규모 양산과 글로벌 수출, 대한민국 국방 무인체계 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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