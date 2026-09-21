한화에어로, 43개 국내 기업과 'K-무인기 생태계' 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모하비 STOL 국내 생산 비중 70% 이상…중소형 드론 해외 수출도 지원

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 국내 무인기·드론 관련 기업들과 손잡고 개발부터 생산, 수출까지 이어지는 'K-무인기' 산업 생태계 구축에 나선다.

한화에어로스페이스는 21일 경남 창원특례시 창원1사업장에서 국내 무인기 관련 기업 및 산·학·연 관계자들이 참석한 가운데 '산·학·연 상호협력 협약식'을 개최했다고 밝혔다.

21일 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 창원1사업장에서 진행된 '산∙학∙연 상호협력 협약식'에서 국내 무인기•드론 업계 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=한화에어로스페이스]

이날 한화에어로스페이스는 총 43개 국내 기업과 업무협약(MOU)을 체결했다. 기체와 부품·소재, 임무장비 등 전 분야에서 협력을 확대해 무인기의 개발·생산·수출로 이어지는 국내 산업 생태계를 구축한다는 계획이다.

한화에어로스페이스는 대형 무인기와 중소형 군용 드론을 중심으로 무인체계 사업을 확대하고 있다.

대형 무인기 분야에서는 미국 무인기 전문기업 제너럴아토믹스 에어로노티컬시스템즈(GA-ASI)와 단거리 이착륙 무인기 '모하비 STOL'을 공동 개발하고 있다.

모하비는 지난 16일 경기 포천에서 열린 '2026 국방드론기술전'에서 일반 활주로 대신 폭이 좁은 전차 기동로에서 이착륙하는 모의 전투비행 시연을 진행했다.

한화에어로스페이스는 모하비 개발과 양산을 위해 국내에 연구개발 및 생산 인프라를 구축하고, 양산 단계에서 국내 생산 비중을 70% 이상으로 높일 계획이다. 국내 기업들과 기체 및 주요 부품·소재 생산 협력을 확대해 대형 무인기 공급망도 육성한다.

중소형 군용 드론 분야에서도 국내 전문기업과 협력을 강화한다. 국내 기업이 보유한 기체·부품·임무장비 기술에 한화에어로스페이스의 체계종합·양산 역량과 글로벌 사업 네트워크를 결합해 국내외 시장을 공동 공략한다는 전략이다.

특히 K9 자주포와 천무 등 기존 무기체계와 중소형 드론을 결합해 해외 고객에게 제안하는 방식으로 국내 기업의 수출 기회를 확대할 방침이다.

최근 현대전에서 무인기와 드론 활용이 확대되면서 글로벌 방산업체들도 관련 기술과 생산능력 확보에 속도를 내고 있다. 라인메탈과 레오나르도 등은 무인기·드론 전문기업과 공동개발, 투자, 합작법인 설립 등을 추진하고 있다.

한화에어로스페이스는 국내 중소기업의 전문기술과 회사의 선투자·체계종합·양산 역량, 글로벌 방산 네트워크를 결합해 국내 무인기 산업의 대규모 양산과 해외시장 진출 기반을 마련한다는 구상이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "국내 기업들과 함께 무인기·드론을 개발·생산하는 산업 생태계를 구축하고, 국내 기업의 우수한 기술과 제품이 대규모 양산과 글로벌 수출, 대한민국 국방 무인체계 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com