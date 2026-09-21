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우크라, 모스크바 등 러 전역에 최대 공습 단행… 자체 개발 탄도미사일 첫 투입

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  • 우크라이나가 20일 러 전역에 최대 공습을 단행했다
  • 젤렌스키는 자체 무기 펠리컨 투입을 공개했다
  • FP-7·FP-9 실전화 땐 러 본토 타격력 커진다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

러 총선 마지막 날 모스크바 등 전역에 드론 등 1600여대 발사
크렘린서 15㎞ 정유시설도 타격… 방공망 타격 가능성
젤렌스키, 탄도미사일 '펠리컨' 언급… 제원 등 구체적 내용은 기밀

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나가 러시아 총선 마지막 날이었던 지난 20일(현지시각) 수도 모스크바를 비롯해 러시아 전역을 상대로 전쟁 발발 이후 최대 공습을 단행한 가운데 이번 공격에 우크라이나가 자체 개발한 탄도미사일이 처음 사용됐다는 보도가 나오고 있다.

우크라이나는 사정거리가 최대 350㎞인 FP-7과 800~850㎞인 FP-9 등 두 종류의 탄도미사일을 개발해 왔다. 

이 중 FP-7은 이미 개발이 완료돼 이달 중 실전 배치 가능성이 제기돼왔고, FP-9은 올해 말까지 전력화를 목표로 개발이 진행되고 있다.

이러한 보도와 분석이 사실로 확인될 경우 러시아 본토에 대한 우크라이나의 타격 능력은 획기적으로 향상될 것으로 전망된다. 

러시아 총선은 18일부터 20일까지 사흘 동안 실시됐다. 

[AI 일러스트=장일현 특파원]

■ 우크라, 전쟁 발발 이후 최대 공습… 크렘린궁서 15km 떨어진 정유공장도 타격 

러시아 국방부는 "밤새 우크라발 드론 1900여대와 유도 항공 폭탄 8발, 순항 미사일 8발, 로켓 4발을 격추했다"고 주장했다. 

세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 자신의 텔레그램 채널을 통해 "이중 드론 450대가 모스크바를 향했다"고 말했다. 그는 "이번 전례 없는 우크라이나의 공격은 명백히 러시아 총선을 방해하려는 목적으로 계획된 것"이라며 "하지만 적들은 그 목표를 달성하지 못했다"고 말했다. 

러시아 당국은 우크라이나 드론이 모스크바 인근 정유시설 주변 주거용 건물과 모스크바 주변 최소 11개 교외 도시를 공격했다고 밝혔다. 안드레이 보로비요프 모스크바주 주지사는 "이번 공격으로 2명이 숨지고 어린이 3명을 포함해 20명이 다쳤다"고 밝혔다. 모스크바의 주요 공항 3곳에서는 항공기 운항이 모두 중단됐다. 

우크라이나군 총참모부는 이날 러시아 모스크바 남동부 카포트냐에 있는 가스프롬 네프트의 모스크바 정유공장을 공격했다고 밝혔다. 러시아 내 최대 규모의 정유공장 중 하나인 이 시설은 크렘린에서 약 15km 떨어져 있다. 이 공장은 연간 약 1160만t의 원유를 처리하며, 모스크바 연료 수요의 약 40%, 모스크바 광역권 휘발유와 항공유 수요의 약 70%를 공급하고 있다.

우크라이나 보안국(SBU) 알파 특수작전센터가 운용한 장거리 드론이 500km 이상 비행해 모스크바의 촘촘한 방공망을 돌파했고, 정유공장의 원유 증류시설(AVT-6)과 통합 정제시설, 이성질화 설비 등을 타격했다고 한다. 

지난 9일(현지시간) 노르웨이 오슬로에서 열린 하랄 5세 노르웨이 국왕 장례식에 참석한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

■ 우크라 자체 개발 탄도미사일 '펠리컨' 첫 실전 투입… 러 방공망 타격했을 가능성

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 소셜미디어를 통해 "러시아 모스크바 일대와 보로네시 지역에서 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 핵심 정유시설과 물류시설을 공격했다"고 밝혔다. 

그는 이번에 투입된 무기를 구체적으로 열거하며 FP-1, RZ-100, MICH-2000, 팔랴니차, 벤데타, 류티, 바르스, 플라밍고, 시치네비, 펠리컨 등을 언급했다. 

젤렌스키 대통령은 "오늘 밤 모스크바 지역에서 우리의 장거리 대응 능력이 매우 뚜렷한 성과를 냈다"며 "침략국의 전쟁 기계를 지탱하는 핵심 석유 산업 및 물류 시설들이 타격을 받았다"고 했다. 이어 "이들 시설은 러시아의 전쟁 수행을 위해 수십억 달러의 가치를 제공하는 곳들"이라고 말했다.

언론들은 특히 '펠리컨'이라는 무기에 주목했다. 

우크라이나 현지 매체인 키이우인디펜던트는 "젤렌스키 대통령이 펠리컨을 공개적으로 언급하면서 군사 전문가들 사이에서는 이것이 우크라이나가 새로 개발한 FP-7 단거리 탄도미사일을 실전에 투입한 것인지, 또 실제로 모스크바까지 도달할 수 있는지에 대한 논쟁이 벌어졌다"고 보도했다. 

여러 보도는 펠리컨이 우크라이나 방산업체 파이어포인트가 개발한 FP-7과 관련이 있다고 전하고 있지만 두 무기가 동일한 것인지는 아직 명확하지 않다고 했다. 

펠리컨은 젤렌스키 대통령이 언급하기 전까지는 한 번도 공개된 적이 없는 미사일이다. 

군사 전문가들은 FP-7가 직접 모스크바를 타격했을 가능성은 낮은 것으로 보고 있다.  라디오 NV의 군사 분석가 바실 페흐노는 "FP-7의 실전 사거리가 200~350km인데 비해 모스크바는 우크라이나 국경에서 약 450~500km 떨어져 있다"고 말했다.

펠리컨이 모스크바를 직접 타격한 것이 아니라 전체적인 작전의 틀 속에서 특정 임무, 즉 브랸스크나 보로네시 등 국경 인근에 배치된 러시아 S-400 방공망의 레이더와 발사대를 먼저 공격하는 데 투입됐을 것이라는 분석도 나오고 있다. 

단거리 탄도미사일이 비행경로 상에 있는 러시아 방공망을 타격해 공백을 만들고, 그 사이 장거리 드론과 플라밍고 순항미사일이 모스크바 깊숙이 침투했을 수 있다는 것이다. 

파이어포인트가 개발한 플라밍고는 최대 사정거리가 3000㎞에 달하는 순항미사일로 탄두 무게가 1150㎏에 달해 전 세계에서 가장 파괴력이 큰 미사일 중 하나로 분류된다. 정확도도 14m 이내로 상당한 수준이다. 

■ 펠리컨은 또 다른 탄도미사일?… 구체적 성능 기밀

펠리컨이 FP-7과는 다른 탄도미사일일 가능성도 제기된다. 

키이우인디펜던트는 "젤렌스키 대통령이 언급한 펠리컨의 구체적인 성능은 기밀로 유지되고 있다"며 "국방 전문가들은 실제로 모스크바를 타격한 미사일이 사거리 200~300km인 기본형 FP-7일 가능성은 매우 낮다고 평가한다"고 말했다. 

그러면서 "파이어포인트가 사거리 850km의 FP-9를 예상보다 빨리 실전 시험에 투입했는지, 또는 펠리컨이 러시아 방공망을 돌파하기 위해 새롭게 개발된 중간형 탄도미사일인지는 아직 확인되지 않았다"고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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