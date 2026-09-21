조정식 의장, 딩중리 中 전인대 부위원장 접견..."수교 35주년 관계 발전 기대"

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한반도 평화 위한 중국 건설적 역할 당부

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 21일 딩중리 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 부위원장을 접견하고 "내년 한중 수교 35주년을 맞아 양국이 1992년 수교의 정신을 바탕으로 한중 관계를 발전시켜 나가길 기대한다"고 밝혔다.

조 의장은 이날 국회 접견실에서 딩 부위원장과 중국 대표단을 만나 양국 관계 발전과 의회 교류·협력 강화 방안 등에 대해 논의했다.

조정식 국회의장이 21일 딩중리 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 부위원장을 접견했다. [사진=국회]

조 의장은 먼저 "다음 주 맞이하는 중화인민공화국 건국 제77주년(10월 1일)을 미리 축하드린다"고 환영 인사를 전했다.

이어 "최근 양국 정상의 상호 국빈 방문을 계기로 '전략적 협력 동반자 관계'의 복원 흐름이 이어지고 있다"며 "한중의회 정기교류체제 합동회의가 2년 연속 열리고, 중한우호소조 대표단의 첫 방한도 이뤄지는 등 의회 간 교류도 활기를 띠고 있다"고 말했다.

조 의장은 "내년에도 합동회의가 성공적으로 개최돼 양국 의회 간 우호와 협력이 더욱 깊어지기를 기대한다"고 덧붙였다.

또한 "지난해 양국 간 인적 교류가 900만 명을 돌파했고, 최근 한중 공동제작 오페라 「리골레토」가 한국에서 막을 올린 뒤 지난주 중국 국가대극원 무대에 오르는 등 문화 교류도 활발해지고 있다"며 "양국 국민이 더욱 활발히 교류하고 양국이 모두 수용가능한 범위에서 문화 교류의 폭도 넓어져 국민 간 우호 정서가 더욱 깊어지기를 기대한다"고 강조했다.

아울러 조 의장은 "한반도 평화와 안정을 위한 중국의 건설적 역할을 요청한다"며 딩 부위원장의 관심과 지원을 당부했다.

이에 딩 부위원장은 "최근 양국 정상의 상호 방문을 계기로 양국 관계가 새로운 활력을 되찾게 돼 매우 기쁘다"고 화답했다.

이어 "국제 정세가 복잡할수록 양국이 가까운 이웃으로서 상호 호혜적이고 건설적인 협력 동반자 관계를 발전시켜 나가야 한다"며 조정식 국회의장의 중국 공식방문을 재차 요청했다.

kimsh@newspim.com