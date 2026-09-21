스타필드, '한가위 문화 바캉스'…고양·하남 벌룬 축제, 수원·안성은 풍물놀이

AI 핵심 요약beta
- 스타필드가 추석 연휴 맞아 한가위 문화 바캉스를 열었다.
- 고양·하남 등에서 벌룬 축제와 세계 랜드마크를 선보였다.
- 수원·안성 등서 전통 공연과 추석 특집 콘서트를 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타필드가 추석 연휴를 맞아 세계 문화와 K-전통을 아우르는 '한가위 문화 바캉스' 행사를 전국 점포에서 연다.
스타필드 고양은 22일까지 국내외 벌룬 아티스트 130여 명이 참여하는 'K-컬처 위드 아시아(K-Culture with Asia)' 축제를 연다. 아시아 각국의 문화를 형상화한 대형 벌룬 작품을 선보이며, 우리나라 전통 요소를 담은 '달과 호랑이', 백자 '달항아리'와 태국 코끼리, 중국 판다를 모티프로 한 작품 등을 볼 수 있다.
스타필드 하남은 9월 19일부터 10월 1일까지 '벌룬 테마 여행'을 콘셉트로 점포 주요 공간에 글로벌 랜드마크를 재현한다. 서울을 상징하는 '남산타워와 열기구', 프랑스 파리 '에펠탑', 미국 뉴욕 '자유의 여신상' 등이 들어선다.
연휴 공연도 마련했다. 조선 최초 여성 꼭두쇠 바우덕이가 이끈 남사당패의 전통 연희 '바우덕이 풍물놀이'가 스타필드 수원(9월 24일)과 안성(9월 25일)에서 차례로 열린다. 스타필드 고양(9월 25일)에서는 한국 민속촌 출신 배우들이 참여하는 '조선 퍼레이드'와 퓨전 마당극 '사또의 생일잔치'가 진행된다.
별마당도서관은 코엑스몰(9월 25일)과 수원(9월 26일)에서 추석 특집 콘서트 '두번째 달이 차오르는 한가위'를 연다. 퓨전 밴드 '두번째달'과 소리꾼 김무빈이 국악과 판소리를 현대적으로 재해석한 무대를 선보인다. 이 밖에 점포별로 명절 먹거리, 키즈 한복, 패션 특가전 등 추석 맞춤 기획전도 진행한다.
fineview@newspim.com