李대통령, DMZ 지뢰 폭발 부상 장병에 "빠른 회복 기원"

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"치료·회복 위해 필요한 지원 다하겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 21일 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 지뢰 폭발로 우리 장병 3명이 부상당한 사고와 관련해 "부상 장병들의 빠른 회복을 간절히 기원한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "DMZ 수색로 개척 과정에서 지뢰 폭발로 우리 장병 세 명이 부상을 입었다는 소식을 접했다"며 이같이 말했다.

이어 "갑작스러운 소식에 가족분들께서 얼마나 놀라고 걱정이 크실지 마음이 무겁다"며 "가족분들께 깊은 위로를 전한다"고 했다.

이 대통령은 그러면서 "정부는 장병들의 치료와 회복을 위해 필요한 지원을 다하겠다"고 약속했다.

북한군이 지난해 비무장지대(DMZ) 북측 지역에서 병력을 동원해 불모지 조성과 대전차 방벽 구축, 지뢰 매설 등 전선지역 공사를 진행하고 있다. [사진=합동참모본부] 2026.09.21 gomsi@newspim.com

앞서 이날 오전 육군 25사단 관할 서부전선 DMZ에서 수색로 개척을 포함한 수색 작전 중 미상의 폭발 사고가 발생해 우리 군 간부 3명이 부상을 당했다.

합동참모본부에 따르면 사고는 군사분계선(MDL)과 남방한계선 사이의 DMZ 내 작전 지역에서 일어났다. 합참은 구체적인 사고 위치와 MDL로부터의 거리는 작전보안상 공개하기 어렵다고 밝혔다.

합참은 이날 백브리핑에서 "미상 폭발이 있었고 지뢰 폭발로 추정될 가능성이 높은 것으로 보인다"며 "폭발물 종류와 매설 주체는 조사가 필요하다"고 했다. 우리 군 지뢰, 북한군 지뢰, 유실 지뢰 등 모든 가능성을 열어 두고 현장 조사와 감식을 진행할 방침이다.

부상 간부 3명 가운데 2명은 사고 직후 응급헬기로 국군수도병원에 후송돼 치료를 받고 있다. 이 중 1명은 대대장인 중령급 간부로, 폭발로 발목 부위를 크게 다쳐 수술을 받고 있는 것으로 알려졌다. 나머지 간부 1명은 육로 이동이 가능한 상태여서 함께 작전에 참여한 장병들과 헬기로 국군수도병원으로 이동해 정밀 검진을 받을 예정이다.

the13ook@newspim.com