신한은행 '땡겨요', 부산시와 '소비활력쿠폰' 프로모션 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 부산시와 땡겨요 쿠폰 행사를 시작했다.
- 동백전 가맹점에 5000원 쿠폰을 매일 주고 추가 혜택도 준다.
- 보증재원 5억원을 출연해 지역 소상공인 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 배달앱 '땡겨요'를 통해 부산광역시와 지역 소비 활성화 및 소상공인 매출 확대를 위한 '공공배달서비스 소비활력쿠폰' 프로모션을 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 프로모션으로 '땡겨요'는 부산시 내 동백전 가맹점에서 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 매일 제공한다. 9월 중 동백전으로 10만원 이상 결제한 고객에게는 5000원 할인쿠폰을 추가 지급한다.
신한은행은 지난해 8월 부산광역시와 '소상공인 공공배달앱 활성화 업무협약'을 체결하고 '땡겨요' 기반의 소상공인 판로 확대와 시민 배달서비스 혜택을 지원해왔다. 협약 체결 이후 부산 지역 '땡겨요' 가맹점은 약 7000개, 회원은 약 38만 명 늘었다.
아울러 신한은행은 부산 지역 소상공인의 금융부담 완화를 위해 협약보증대출 보증재원 5억원을 특별 출연할 예정이다. 매출 확대 지원과 금융지원을 병행해 지역 소상공인과의 상생을 추진한다는 방침이다.
신한은행 관계자는 "이번 프로모션이 부산시민에게 혜택을 제공하고 지역 소상공인 매출 확대에 도움이 되길 기대한다"며 "지방자치단체와의 협력을 확대해 '땡겨요' 서비스를 발전시켜 나가겠다"고 전했다.
한편 '땡겨요'는 2022년 1월 출시 이후 최근 회원 1000만 명을 달성했다. 이를 기념해 신규 입점 가맹점을 대상으로 중개수수료를 면제하는 이벤트를 진행하는 등 가맹점의 플랫폼 이용 부담을 낮추기 위한 프로그램을 지속하고 있다.
eoyn2@newspim.com