[내일날씨] 전국 맑고 큰 일교차…서울 한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 22일 전국 대체로 맑다고 예보했다.
- 수도권·충청권은 건조하고 일교차가 10도 안팎이다.
- 미세먼지는 전 권역에서 종일 ‘좋음’ 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 22일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크겠다. 수도권과 충청권을 중심으로는 대기가 건조하겠다.
21일 기상청에 따르면 오는 22일 전국이 대체로 맑겠다. 강원동해안·산지와 경상권동해안, 제주도에는 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 24~30도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 25도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com