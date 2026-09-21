KB국민카드, 마스터카드 디지털자산 프로그램 참여

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 21일 마스터카드 CPP에 가입했다.
- 코인베이스 지갑과 KB Pay 연계도 검증했다.
- 스테이블코인 결제 인프라 대응을 선제 준비했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 글로벌 스테이블코인 결제 시장 변화에 대응하기 위해 마스터카드의 디지털자산 협력 프로그램에 참여한다. 코인베이스의 블록체인 지갑과 KB Pay를 연계하는 기술 검증에도 나선다.
KB국민카드는 국내 카드사 최초로 마스터카드(Mastercard)의 글로벌 디지털자산 협력 프로그램인 'Crypto Partner Program(CPP)'에 가입했다고 21일 밝혔다.
마스터카드 CPP는 디지털자산·블록체인 생태계와 기존 결제 네트워크를 연결하기 위한 마스터카드의 글로벌 협력 프로그램이다. KB국민카드는 프로그램 참여를 통해 글로벌 결제 네트워크와 디지털자산 사업자와의 협력을 확대할 계획이다.
특히 국내에서 스테이블코인 관련 제도 논의가 진행되는 가운데 향후 시장 변화에 대비해 관련 기술과 결제 프로세스의 구현 가능성을 선제적으로 검증한다는 방침이다.
KB국민카드는 글로벌 가상자산 거래소 코인베이스(Coinbase)의 블록체인 지갑을 활용해 스테이블코인과 KB Pay 결제 인프라 간 연계 가능성도 확인할 예정이다.
승인과 정산, 취소, 환불 등 카드 결제의 주요 프로세스와 블록체인 거래 흐름을 연결하고 거래 상태 연동과 예외 처리 등 실제 결제 과정에서 필요한 기술 요소를 검증한다.
KB국민카드는 향후 글로벌 파트너사와 협력해 디지털 지갑과 스테이블코인, 블록체인 네트워크 등 디지털자산 관련 기술 연구와 실증을 이어갈 계획이다.
KB국민카드 관계자는 "이번 기술 실증은 고객과 가맹점이 실제로 사용할 수 있는 결제 경험을 만들기 위한 시도"라며 "시장 변화에 신속하고 안정적으로 대응할 수 있도록 필요한 기술과 결제 인프라를 선제적으로 검증하고 준비해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com