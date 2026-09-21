한수원, 봄철 산불방지 유공 국무총리 표창…원전 보호 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 한수원은 21일 산불방지 유공 포상에서 국무총리 표창을 받았다.
- 울진·영남권 산불 대응 경험으로 종합대책을 마련한 성과다.
- 경주·밀양 산불 때 발전소 보호와 설비 방어를 강화했다.
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전 원전 지능형 CCTV 운영·산불지연제 확보
산림청과 항공지원 체계 구축…합동훈련 정례화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력이 대형산불에 대비해 원자력발전소 보호체계를 강화한 성과를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.
한수원은 21일 서울 연세대학교 세브란스빌딩에서 열린 행정안전부 주관 '2026년 봄철 산불방지 유공 포상' 시상식에서 단체 부문 국무총리 기관표창을 수상했다고 밝혔다.
이번 수상은 지난 2022년 울진 산불과 2025년 영남권 대형산불 대응 경험을 바탕으로 종합대책을 마련하고 후속 과제를 추진한 성과를 인정받은 것이다.
특히 올해 경주와 밀양에서 발생한 산불 당시 소방·산림 관계기관과 협력해 발전소 인근으로 산불이 확산하는 것을 막고 주요 설비를 보호한 점을 평가받았다.
한수원은 전 원전을 대상으로 산불 감시용 지능형 폐쇄회로 CCTV를 운영하고 전사적으로 산불지연제를 확보하는 등 예방 활동을 강화했다.
또한 산림청 산림항공본부와 업무협약을 체결해 산불 발생 시 항공 지원을 받을 수 있는 기반을 마련하고 관계기관 합동훈련도 정례화했다.
하경석 한수원 안전경영단장은 "이번 표창은 산불 위험으로부터 국가핵심시설을 지키기 위해 전 임직원이 기울인 노력의 결실"이라며 "앞으로도 첨단 감시기술과 관계기관 협력을 바탕으로 빈틈없는 재난 대비 태세를 유지하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com