유용원 의원 "25사단 폭발 지점, 北 조성 지뢰지대 인근…매설 주체 밝혀야"

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"지난해~올해 초 MDL 남쪽에 조성한 지뢰지대 인근"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 군사전문기자 출심으로 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 21일 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 추정 사고와 관련해 사고 지점이 북한군이 군사분계선(MDL) 남쪽에 조성한 지뢰지대 인근이라며 정부와 군 당국에 철저한 원인 규명을 촉구했다.

유 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "정통한 소식통에 따르면 오늘 폭발사고가 발생한 지역이 북한군이 지난해부터 올해 초 사이에 MDL 남쪽에 조성한 지뢰지대 인근"이라고 밝혔다.

유용원 국민의힘 의원이 7일 뉴스핌TV '정국진단'에 출연해 호르무즈 파병과 관련한 질문에 답하고 있다. [사진=뉴스핌TV]

이날 오전 육군 25사단 최전방 부대에서는 DMZ 작전 중 미상 폭발 사고가 발생해 군 간부 3명이 부상을 입었다. 이 가운데 2명은 중상을 입은 것으로 파악됐다. 군 당국은 폭발물의 종류와 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

유 의원은 다만 "현재 폭발한 지뢰가 북한군이 매설한 것인지 여부는 아직 정확히 확인되지 않았다"며 북한군 지뢰로 단정해서는 안 된다는 점도 분명히 했다.

그러면서 "지난 9월 10일 국회 대정부질문을 통해 25사단 경계구역에서만 북한군이 조성한 지뢰지대 등 6곳이 MDL을 약 10~15m 침범했다는 사실을 이미 밝힌 바 있다"고 말했다.

이어 "그동안 국방부는 북한군 지뢰지대의 MDL 침범 문제에 대해 '일부 지형 변화를 식별했다', '유엔사와 협의 중이다', '확인해 줄 수 없다'는 식의 모호하고 소극적인 태도로 일관해 왔다"고 비판했다.

유 의원은 국방부와 합동참모본부를 향해 사고의 정확한 위치와 경위, 폭발물 종류와 매설 주체를 철저히 규명할 것을 요구했다.

아울러 MDL 이남에서 북한군에 의한 추가 지뢰지대를 식별했는지 여부와 위치·규모, 부상 장병에 대한 응급·후송 조치가 적절하게 이뤄졌는지도 공개하라고 촉구했다.

군 당국이 관련 위험을 처음 파악한 시점과 국방부·대통령실·대통령에 보고한 내용, 이에 따른 대통령과 군 수뇌부의 지시 및 조치 역시 밝혀야 한다고 했다.

유 의원은 "국회 국방위원으로서 오늘 사고의 원인과 군 및 국군통수권자의 대응 과정을 끝까지 엄중하게 점검하겠다"며 "우리 장병들의 생명과 대한민국의 군사분계선을 지키는 안보 문제에 있어서는 그 어떠한 사실도 축소되거나 가려져서는 안 된다"고 강조했다.

oneway@newspim.com