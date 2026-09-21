넥사다이내믹스, 日 IT기업에 AI 서버 제품 공급계약

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새 경영진 출범 이틀 만에 첫 수주…선금 결제로 현금 유입 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 넥사다이내믹스가 새로운 경영진 출범 이틀 만에 일본 IT기업과 AI 서버 공급계약을 체결했다.

21일 넥사다이내믹스는 일본 IT기업과 총 115만달러(약 15억5000만원) 규모의 AI 서버 및 부속품 공급계약을 맺었다고 밝혔다. 고객사명은 상대방의 경영상 비밀유지 요청에 따라 공개하지 않았다.

회사에 따르면 이번 계약은 지난 14일 임시주주총회를 통해 'AI 서버 및 데이터센터 전문 제조기업'으로의 전환을 공식화하고 신규 이사진을 구성한 지 이틀 만에 이뤄졌다. 새 경영진이 보유한 글로벌 산업 네트워크가 실제 수주로 연결된 것으로 보인다.

넥사다이내믹스 로고. [사진=넥사다이내믹스]

회사는 이번 계약의 두드러진 특징은 파격적인 결제 구조라고 설명했다. 총 발주금 115만달러 중 상당액이 선적 전 현금으로 우선 입금되고, 잔금은 제품 검수 후 5영업일 이내에 정산된다.

회사는 "글로벌 AI 서버 시장에서 확보한 공급망과 제품 품질에 대한 해외 고객사의 신뢰가 기반이 된 결과"라고 설명했다. 이로써 대금 미회수 리스크를 낮추면서 즉각적인 영업 현금 유입 효과를 확보하게 됐다.

새로운 경영진은 반도체·서버·데이터센터 분야 전문가들로 구성됐다. 이강칠 대표이사는 SK하이닉스 부사장을 거쳐 현재 티콘 대표를 맡고 있다.

이동한 사내이사는 인텔코리아 Executive Managing Director 출신이고, 김후종 사내이사는 SK텔레콤 서비스기술원장 및 화웨이 전무를 역임했다. 이상민 사내이사는 LG유플러스 기술부문장 출신으로 현재 가천대 AI 교수로 재직 중이다.

한편 넥사다이내믹스는 이번 일본 수주를 시작으로 해외 및 국내 고객을 대상으로 AI 서버 및 장비 공급을 확대할 계획이다. 완납된 130억원의 유상증자 자금을 기반으로 시화 국가산업단지 내 2000평 규모의 'AI GPU 서버 전용 조립라인'을 구축 중이며, 4분기 내 시험생산을 완료하고 내년부터 본격적인 대량 양산에 들어간다.

또한 관계사 DCK 그룹이 추진 중인 당진 대형 하이퍼스케일 데이터센터와 수도권 도심형 엣지 데이터센터에 필요한 서버를 자체 공급할 예정이다.

nylee54@newspim.com