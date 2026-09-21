서부발전, 경영혁신 우수과제 10건 선정…AI·에너지전환 성과 점검

AI 핵심 요약beta
- 한국서부발전이 21일 경영혁신 성과 발표회를 열고 우수과제 10건을 선정했다.
- 최우수상은 연료 수입 데이터 자동화·인공지능 예측 과제가 받았다.
- 서부발전은 100대 혁신과제를 보완하며 혁신 추진을 이어가기로 했다.
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연료 수입 데이터 자동화·AI 예측 최우수상
디지털트윈·청정에너지단지 등 4건 우수상
100대 혁신과제 지속 보완…전사 확산 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국서부발전(사장 이정복)이 에너지전환과 인공지능(AI) 전환 등 경영 전반의 혁신성과를 점검하고 우수과제 10건을 선정했다.
서부발전은 21일 충남 태안 본사에서 경영혁신 프로젝트 '톱티어 2.0 서부가(家) 그린(Green) 대로(大路)' 성과 발표회를 개최했다고 밝혔다.
'서부가 그린대로'는 에너지전환 이행과 재생에너지 확대, 인공지능 전환(AX), 환경·사회·투명경영(ESG) 등 주요 경영 현안에 대응하기 위한 경영혁신 프로젝트다.
서부발전은 지난 2월 프로젝트를 선포한 데 이어 5월에는 구체적인 실행과제인 100대 혁신과제를 선정했다. 이번 발표회에서는 100대 혁신과제의 추진 실적을 점검하고 우수과제 10건을 선정했다. 최우수상에는 '연료 수입 데이터 자동화·인공지능 예측' 과제가 선정됐다.
우수상에는 ▲중소기업 해외시장 신사업 모델 개발 ▲가상모형(디지털트윈) ▲태안 지역상생형 청정에너지 개발단지 조성 ▲발전연료 재고관리 강화 등 4개 과제가 이름을 올렸다.
▲최고경영자(CEO) 중심의 재무경영체계 ▲AX 이노베이션 센터 기반 대국민 상생성장 ▲전력계통 협업을 통한 아산열병합 적기 건설 ▲가상모형·인공지능 기반 방재센터 구축 등 5개 과제는 장려상에 선정됐다.
서부발전은 앞으로 100대 혁신과제를 지속적으로 보완하고 사장 주관 현안 토론회를 통해 추진 실적과 주요 현안을 점검할 계획이다.
이정복 서부발전 사장은 "정책 환경 변화 등 대내외 경영 불확실성이 커질수록 혁신을 향한 그동안의 노력이 빛을 발할 것"이라며 "경영진이 혁신 방향을 제시하고 전 직원이 적극적으로 참여해 친환경 에너지 대표기업으로 자리매김하자"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com