KB손해보험, 금감원과 '추석맞이 전통시장 사랑나눔 행사'

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험은 18일 방신전통시장에서 나눔행사를 했다
- 금감원 등과 1억3000만원을 모아 시장 활성화를 도왔다
- 식료품 450박스와 온누리상품권 4000장을 전달할 예정이다
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식료품 꾸러미 450박스·온누리상품권 4000장 지원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 지난 18일 서울 강서구 방신전통시장에서 금융감독원, IBK기업은행, 키움증권, 신한카드, 구세군과 함께 '추석맞이 전통시장 사랑나눔 행사'를 실시했다고 21일 밝혔다.
KB손해보험을 비롯한 참여 금융회사들은 금감원과 함께 총 1억3000만원의 후원금을 마련해 전통시장 활성화와 취약계층 지원에 사용했다. KB손해보험은 2015년부터 보험업계를 대표해 해당 행사에 참여하고 있다.
이날 구본욱 KB손해보험 사장은 온누리상품권으로 명절 물품을 직접 구매하고 시장 상인들과 만나 현장의 애로사항을 들었다.
행사를 통해 구매한 한우와 과일, 채소, 떡 등 명절 먹거리로 구성된 식료품 꾸러미 450박스와 온누리상품권 4000장은 사회복지시설과 취약계층에 전달될 예정이다.
KB손해보험은 전통시장에서 물품을 구매해 지역 소상공인의 매출을 지원하는 동시에 취약계층의 명절 부담을 덜어준다는 취지라고 설명했다.
구본욱 KB손해보험 사장은 "전통시장은 지역경제의 중요한 기반이자 우리 이웃들의 삶이 살아 숨 쉬는 공간인 만큼 이번 나눔 활동이 상인들과 취약계층에게 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하며 나눔의 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com