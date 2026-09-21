[3보] 25사단 DMZ 수색로 개척 중 '미상 폭발'… 간부 3명 부상

합참 "지뢰 폭발 가능성 높아"… 우리 군·북한군 지뢰 등 모든 가능성 조사

부상 간부 2명 응급헬기 이송·치료 중… 나머지 1명도 수도병원서 정밀검진

유엔사 협조로 DMZ 내부 헬기 후송… 북한군 특이 동향은 없어

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 21일 오전 육군 25사단 관할 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 수색로 개척을 포함한 수색 작전 중 미상의 폭발 사고가 발생해 우리 군 간부 3명이 부상했다.

합동참모본부에 따르면, 사고는 군사분계선(MDL)과 남방한계선 사이의 DMZ 내 작전 지역에서 일어났다. 합참은 구체적인 사고 위치와 MDL로부터의 거리는 작전보안상 공개하기 어렵다고 밝혔다.

합참은 이날 백브리핑에서 "미상 폭발이 있었고 지뢰 폭발로 추정될 가능성이 높은 것으로 보인다"며 "폭발물 종류와 매설 주체는 조사가 필요하다"고 했다. 우리 군 지뢰, 북한군 지뢰, 유실 지뢰 등 모든 가능성을 열어 두고 현장 조사와 감식을 진행할 방침이다. 합참은 사고 당시 남북 간 총격은 없었다고 밝혔다.

북한군이 지난해 비무장지대(DMZ) 북측 지역에서 병력을 동원해 불모지 조성과 대전차 방벽 구축, 지뢰 매설 등 전선지역 공사를 진행하고 있다. [사진=합동참모본부] 2026.09.21 gomsi@newspim.com

부상 간부 3명 가운데 2명은 사고 직후 응급헬기로 국군수도병원에 후송돼 치료를 받고 있다. 이 중 1명은 대대장인 중령급 간부로, 폭발로 발목 부위를 크게 다쳐 수술을 받고 있는 것으로 알려졌다. 다른 1명도 부상 치료를 받고 있다. 나머지 간부 1명은 육로 이동이 가능한 상태여서 함께 작전에 참여한 장병들과 헬기로 국군수도병원으로 이동해 정밀 검진을 받을 예정이다. 합참은 부상 장병들의 구체적인 상태에 대해서는 의료진 진단이 진행 중이라며 공식 확인을 유보했다.

응급후송 헬기(메디온)는 유엔군사령부와 협조해 DMZ 내부로 진입했다. 합참은 사고 이후 북한군의 특이 동향이나 반응은 없었다고 설명했다. 군은 우선 현장 안전성을 평가한 뒤 폭발 잔해와 주변 지형을 분석해 폭발물 종류와 매설 경위, 사고 원인을 규명할 계획이다.

한편, 유용원 국민의힘 의원은 이날 "사고가 북한군이 매설한 지뢰에 의한 것인지, 과거부터 있던 미확인 지뢰에 의한 것인지 철저히 확인해야 한다"며 "사고 위치·경위·폭발물 종류·매설 주체를 공개하라"고 촉구했다.

유 의원은 지난 10일 국회 대정부질문에서 25사단 경계구역 내 북한군 지뢰지대 등을 포함한 6곳이 MDL을 약 10~15m 침범했다고 주장한 바 있다. 다만 합참은 "이번 사고 지점이 국회에서 제기된 북한군 지형 변화·지뢰 매설 의심 지역과는 떨어져 있다"고 설명했다.

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