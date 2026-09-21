석유관리원, 추석 앞두고 복지시설에 '연료 8800리터' 무상 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국석유관리원은 21일 취약계층에 연료 8800리터를 지원했다.
- 석유관리원은 추석 전 전국 97개 단체 차량 200대에 나눔을 한다.
- 품질검사 잔여시료로 1600만원 상당 연료를 무상 기증한다.
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전국 97개 단체·차량 200대 대상 지원
품질검사 적합 잔여시료 활용해 나눔 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국석유관리원이 추석을 앞두고 사회복지시설과 취약계층의 유류비 부담을 덜기 위해 차량용 연료 8800리터를 무상 지원한다.
석유관리원은 중동 사태 등에 따른 고물가·고유가로 어려움을 겪는 취약계층과 사회복지시설을 대상으로 '에너지 행복 나눔' 2차 지원에 나선다고 21일 밝혔다.
이번 지원은 지난 4월 1만7000리터를 지원한 데 이은 두 번째 나눔이다.
석유관리원은 품질검사 과정에서 적합 판정을 받은 잔여시료를 활용해 전국 97개 단체의 차량 200대에 총 8800리터, 약 1600만원 상당의 연료유를 추석 전까지 지원할 계획이다.
본사가 위치한 경기 성남에서는 성남시사회복지협의회, 지역아동센터연합회 등과 협력해 사회복지시설 차량을 대상으로 지원한다. 석유관리원은 품질검사 이후 남은 적합 잔여시료를 모아 사회복지단체 등에 무상으로 기증하는 사회공헌활동을 이어오고 있다.
최춘식 석유관리원 이사장은 "추석 명절을 앞두고 물가 상승 등으로 어려움을 겪는 사회복지시설 등에 이번 유류 지원이 실질적인 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 다하고 지역사회와 상생하는 나눔 문화를 확산하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com