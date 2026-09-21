산업부, 산단 제조기업 AI 전환 지원…제조기업 CEO 직접 참여

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21일 세종 호텔서 'M.AX CEO 해커톤' 개최

설비고장·숙련인력부족 등 현장애로 AI로 해결

우수 과제 정부 지원사업 연계…현장 실증 추진

제조기업·AI 전문기업 등 100명 참여…10개팀 구성

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 산업단지 제조기업의 인공지능(AI) 전환을 확대하기 위해 최고경영자(CEO)가 직접 현장 문제를 발굴하고 해결 과제를 만드는 지원에 나선다.

산업부는 21일 세종에서 지역 산업단지 제조기업 CEO와 AI 전문기업 등 약 100명이 참여한 '제조업 AI 전환(M.AX) CEO 해커톤'을 개최했다.

행사에는 지역 산업단지 CEO 50여명을 비롯해 AI 전문기업, 미니(MINI) 얼라이언스 위원, 한국산업단지공단, 한국산업기술기획평가원 등이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 김정관 산업통상부 장관이 지난 15일 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 대한항공-보잉·GE 구매계약 체결 기념식에서 축사를 하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.09.16 photo@newspim.com

이번 행사는 제조기업 CEO가 직접 공장에서 AI로 우선 해결해야 할 문제를 정하고, AI 전문기업·전문가와 실제 적용 가능한 프로젝트로 구체화하기 위해 마련됐다.

산업부는 제조 현장의 AI 전환을 위해서는 현장 문제 가운데 무엇을 먼저 해결할지 결정하는 과정이 중요하다고 설명했다.

김정관 산업부 장관은 이날 'AI 시대 CEO의 역할'을 주제로 발표했다. 김 장관은 AI 전환이 단순한 기술 도입이 아니라 기업의 일하는 방식을 다시 설계하는 경영 문제라고 강조했다.

이어 AI 시대 CEO의 행동원칙으로 ▲적응(Adapt) ▲숙련(Adept) ▲채택(Adopt) 등 '3A'를 제시했다. 변화의 흐름을 읽고 AI를 이해한 뒤 실제 실행으로 옮기는 과정에서 CEO의 역할이 중요하다는 설명이다.

김정관 산업통상자원부 장관이 지난해 12월 24일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 M.AX 얼라이언스 제1차 정기총회에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

아울러 제조 현장에서 AI를 활용하고 있는 기업들의 사례도 소개됐다.

먼저 HD현대삼호는 조선 제조현장의 AI 전환 사례를 공유했다. 오성철 강사는 숙련공 개인에게 축적된 설비 운전 노하우를 AI가 학습할 수 있는 데이터로 바꾸고, 시뮬레이션을 통해 신규 인력의 훈련 기간을 줄인 사례를 소개했다.

참가자들은 이후 10개 팀으로 나뉘어 기업별 현장 애로와 AI 전환 희망 과제를 논의했다. AI 전문기업과 전문가의 컨설팅을 통해 적용 기술과 대상 공정, 투자 규모, 기대 효과와 정부 지원사업 연계 가능성까지 검토했다.

주요 과제로는 숙련자의 노하우를 데이터화하는 '제조 암묵지 AI 전환'이 논의됐다. 이어 육안 검사를 AI 비전검사로 바꾸는 품질검사, 설비 이상을 미리 감지하는 예지보전, 조선 등 업종 특성을 반영한 피지컬 인공지능(AI)·자율제조 등이 논의됐다.

이날 M.AX CEO 해커톤 수상 결과 6조가 최우수상을 받게 됐다. 6조 맴버로는 오성철강사, 신한세라믹, TFS, 부성스틸, 대창, 네이버클라우드, 디피니트로 구성돼 있다.

산업부는 이날 발굴한 우수 과제를 정부 지원사업과 연계해 실제 제조 현장에서 실증할 계획이다. 현장에서 성과가 확인된 모델은 비슷한 공정과 다른 산업단지로 확산할 방침이다.

gkdud9387@newspim.com