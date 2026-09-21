이스타항공, 24호기 도입…평균 기령 7년대로 낮춰

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예비 엔진도 추가 확보해 운항 안정성 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 24호기를 도입하며 기단 확대와 현대화에 속도를 낸다.

이스타항공은 지난 20일 24호기를 도입했다고 21일 밝혔다. 회사는 지난 8월 말 22호기와 23호기를 잇달아 들여오는 등 8~9월 두 달 동안 총 4대의 항공기를 도입했다.

[사진=이스타항공]

이번에 도입된 22~24호기는 모두 189석 규모의 보잉 B737-8 기종으로, 제작 이후 이스타항공에 처음 인도된 신조기다.

이에 따라 이스타항공의 보유 항공기는 총 24대로 늘었다. 전체 항공기의 평균 기령도 7년대로 낮아졌다.

특히 B737-8 기종은 총 14대로 확대되면서 전체 기단에서 차지하는 비중이 약 58%까지 높아졌다.

B737-8은 기존 기종보다 연료 효율이 높아 유류비 절감과 탄소 배출 저감 효과를 기대할 수 있다. 이스타항공은 향후에도 B737-8을 중심으로 기단을 현대화해 운항 효율성과 원가 경쟁력을 높인다는 계획이다.

이스타항공은 항공기 도입과 함께 예비 엔진 1대도 추가로 확보했다. 갑작스러운 엔진 정비나 교체가 필요한 경우 신속히 대응해 운항 안정성과 정시성을 높이기 위한 조치다.

이스타항공 관계자는 "보유 기재를 24대까지 확대하고 예비 엔진까지 추가로 확보하며 기단 경쟁력과 운항 안정성을 한층 강화했다"며 "확대된 기단을 바탕으로 운항 효율성을 높이고 신기재의 쾌적한 기내 환경을 통해 고객 만족도도 제고할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com