컴투스, 'SWC' 10회차 기념 전시…11월 서울서 월드 파이널

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 21일 GES 2026서 SWC 10회 전시를 열었다.
- 전시는 역대 월드 파이널 기록과 유니폼을 선보였다.
- SWC2026 월드 파이널은 11월 14일 서울서 열린다.
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11월 14일 KBS 아레나서 12명 선수 최종 우승 경쟁
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '게임·e스포츠 서울 2026(GES 2026)'에서 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)' 10회차 기념 기획 전시를 진행했다고 21일 밝혔다.
GES 2026은 서울시가 주최하고 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 게임·e스포츠 축제로, 지난 18일부터 20일까지 국내외 게임사와 프로 구단이 참여해 전시와 체험 프로그램, e스포츠 경기를 선보였다.
컴투스는 모바일 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 종목으로 하는 글로벌 e스포츠 대회 SWC의 10회차를 맞아 이번 행사에 참가했다.
현장에는 LA와 도쿄, 파리 등에서 열린 역대 월드 파이널의 우승자와 주요 경기 장면, 지역별 유니폼 등 지난 대회의 기록을 살펴볼 수 있는 전시가 마련됐다. 행사 기간에는 '서머너즈 워' 아이템 쿠폰과 공식 MD를 제공하는 관람객 참여 이벤트도 진행됐다.
컴투스는 앞서 SBA와 'SWC2026' 서울 월드 파이널 개최 및 e스포츠 산업 진흥을 위한 업무협약을 체결했다.
'SWC2026' 월드 파이널은 오는 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 열린다. 각 지역 예선과 본선을 통과한 12명의 선수가 10번째 챔피언 자리를 놓고 경쟁한다.
본선 시즌은 오는 26일 독일 함부르크에서 열리는 유럽 컵을 시작으로 이어질 예정이다.
flurry327@newspim.com