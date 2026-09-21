넥슨 '더 파이널스', 글로벌 e스포츠 대회 APAC 대표 3팀 확정

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 21일 더 파이널스 그랜드 메이저 2026 APAC 대표 3팀을 확정했다.
- 킹제로가 직행했고 777rs와 MIRGG가 19일 예선에서 본선권을 따냈다.
- 대회는 11월 27일부터 29일까지 스웨덴 스톡홀름서 열린다.
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11월 스웨덴 드림핵 스톡홀름서 총상금 15만 달러 놓고 경쟁
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 팀 기반 FPS 게임 '더 파이널스'의 글로벌 e스포츠 대회 '그랜드 메이저 2026'에 출전할 APAC 대표팀 3곳이 확정됐다고 21일 밝혔다.
'더 파이널스' 글로벌 공식 e스포츠 대회 'TGM 온라인 시리즈'는 지난 5월부터 8월까지 권역별로 총 4개 사이클을 진행했다. APAC 리더보드 1위를 기록한 중국의 '킹제로'가 본선에 직행했으며, 남은 2장의 진출권을 두고 지난 19일 클로즈드 예선이 열렸다.
예선에는 한국의 '에이프 스쿼드'와 'MIRGG', 중국의 'DRG', 일본의 '츠쿠요미', 인도네시아의 '건플릭스'를 비롯해 한국·호주 연합팀 '777rs', 일본·태국 연합팀 '하나비', 호주·뉴질랜드 연합팀 'Mosbongo' 등 총 8개 팀이 출전했다.
777rs는 최종 진출 결정전에서 에이프 스쿼드를 상대로 '시스 호라이즌'과 '라스 베가스 스타디움'에서 2연승을 거두며 본선 진출권을 확보했다.
마지막 진출권은 MIRGG가 차지했다. MIRGG는 하나비와의 최종전에서 첫 라운드를 내준 뒤 두 번째 라운드에서 캐시아웃 2개를 확보하며 동점을 만들었고, 마지막 '시스 호라이즌'에서 승리해 APAC 대표로 합류했다.
이에 따라 APAC에서는 킹제로와 777rs, MIRGG 등 3개 팀이 '그랜드 메이저 2026'에 출전한다. 대회는 오는 11월 27일부터 29일까지 스웨덴 드림핵 스톡홀름에서 열리며 APAC, AMERICAS, EMEA 3개 권역 대표팀들이 총상금 15만 달러를 두고 경쟁한다. 국내에서는 치지직과 숲의 '더 파이널스' 공식 채널을 통해 한국어 중계가 제공될 예정이다.
flurry327@newspim.com