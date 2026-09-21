배틀그라운드 모바일, '원펀맨'과 컬래버…사이타마·가로우 등장

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 21일 배틀그라운드 모바일의 원펀맨 협업을 밝혔다.
- 사이타마 등 캐릭터 의상과 무기 스킨, 이모트가 추가됐다.
- 홈그라운드 조형물과 카드팩 등은 10월 20일까지 제공된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무면허 라이더 자전거·보이스팩·수집형 카드 등 선봬
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 '배틀그라운드 모바일'이 인기 애니메이션 '원펀맨'과 컬래버레이션을 진행한다고 21일 밝혔다.
이번 컬래버레이션에서는 사이타마와 제노스, 전율의 타츠마키, 지옥의 후부키, 번견맨, 가로우 등 원펀맨 주요 캐릭터를 테마로 한 캐릭터·의상 세트가 추가된다.
탈것과 장비도 원펀맨 테마로 선보인다. '피닉스 사나이 비행 장치', '무면허 라이더 자전거', '원펀맨 낙하산'을 비롯해 '원펀맨-Kar98K' 등 무기 스킨이 추가된다. '정의 집행', '유수암쇄권' 등 원작의 기술과 움직임을 재현한 이모트도 제공한다.
홈그라운드에는 사이타마와 제노스, 가로우 조형물을 배치할 수 있으며, 사이타마와 가로우의 보이스팩을 통해 매치 중 캐릭터 음성을 사용할 수 있다.
사이타마와 제노스, 타츠마키, 후부키, 킹, 번견맨, 가로우 등이 포함된 수집형 '원펀맨 카드팩'도 추가된다. 이용자는 컬래버레이션 기간 전용 이벤트와 교환을 통해 카드를 수집할 수 있다.
협업 콘텐츠는 오는 10월 20일까지 만나볼 수 있다.
flurry327@newspim.com