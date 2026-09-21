제이오션중공업, 탱커 6척 LOI 체결…군산조선소 물량 10척 확보

AI 핵심 요약beta
- 제이오션중공업이 21일 탱커 6척 LOI를 추가 체결했다.
- 회사는 올해 건조 예정 물량을 10척으로 늘렸다.
- 군산조선소 인수 뒤 설비 재정비와 정상화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업 군산조선소 인수를 추진 중인 제이오션중공업이 탱커 6척의 건조의향서(LOI)를 추가로 체결하며 올해 건조 예정 물량을 10척으로 늘렸다.
제이오션중공업은 오세아니아 지역 선주사와 15만7000톤급 원유운반선 2척, 11만4000톤급 원유·석유화학제품운반선 4척에 대한 LOI를 체결했다고 21일 밝혔다.
지난 6월 11만4000톤급 원유·석유화학제품운반선 4척의 LOI를 체결한 데 이어 6척을 추가한 것이다. 회사는 지난 6월 HD현대중공업과 군산조선소 자산 양수도 계약을 체결하고 후속 인수 절차를 진행하고 있다.
이번에 확보한 두 선형은 HJ중공업이 개발한 차세대 선형이다. 제이오션중공업은 군산조선소에 완성선 수주잔량이 없어 상대적으로 빠른 납기를 제시할 수 있다는 점을 경쟁력으로 꼽았다.
회사는 향후 선수금환급보증(RG) 발급과 야드·설비 재정비, 인력 확충 등을 거쳐 군산조선소 정상화를 추진할 계획이다.
chanw@newspim.com