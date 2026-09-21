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수소업계 "기술 있어도 시장 없다…정부가 공급 인프라 깔아야"

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AI 핵심 요약

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  • 국내 수소기업들은 21일 정부 주도 인프라 구축을 촉구했다
  • 기업들은 실증과 수요처 부족으로 사업화가 막힌다고 지적했다
  • 반도체·AI를 초기 수요처로 삼아 단계적 확산을 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소부장 기업들, 실증·수요처 확보 어려움 호소
"초기 그레이·블루수소 활용…그린수소 점진 확대"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 수소 소재·부품·장비 기업들이 수소산업의 수요를 창출하려면 정부 주도의 대규모 공급 인프라 구축이 선행돼야 한다고 제언했다. 기업이 기술을 개발해도 실증과 사업화, 수요처 확보로 이어지기 어려운 만큼 정부가 초기 시장 형성을 뒷받침해야 한다는 주장이다.

한국공학한림원과 국회수소경제포럼은 21일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 '한국공학한림원 2026 수소경제 대토론회'를 개최했다.

행사에는 이종배·정태호 국회수소경제포럼 공동대표 의원과 이광재 국회예산결산특별위원장, 산업계·학계·연구기관 관계자 등 약 150명이 참석했다.

(앞줄 왼쪽부터) 문일 연세대 교수, 윤의준 한국공학한림원 회장, 김소희 국회의원, 이광재 국회예산결산특별위원장, 이종배 국회수소경제포럼 대표의원, 정태호 국회수소경제포럼 대표의원 등 참석자들이'제2회 수소경제 대토론회'에 참석해 기념사진을 촬영하는 모습. [사진=이찬우 기자]

◆기술 있어도 실증·수요처 확보 난항…"정부가 초기 시장 열어야"

이번 토론회에서는 수소산업 공급망과 일자리의 핵심을 담당하는 중소·중견기업 관계자들이 기술개발과 실증, 시장 창출 과정에서 겪는 현장 애로를 공유하고 개선 방안을 제안했다.

특히 수소 생산부터 저장·운송, 발전, 모빌리티, 지역 실증사업까지 전 주기를 연결할 수 있는 인프라와 장기적인 정책 로드맵이 필요하다는 목소리가 나왔다. 기업이 기술개발과 투자를 이어갈 수 있도록 정책의 일관성과 예측 가능성을 확보해야 한다는 것이다.

임만규 일진하이솔루스 대표이사는 "수소산업 육성과 수요 창출을 위해서는 정부 주도로 이용자 접근성이 높은 대규모 수소 공급 인프라가 선행되고 지속적으로 확충돼야 한다"고 강조했다.

수소 생산 방식도 시장 형성 초기에는 유연하게 접근해야 한다고 제안했다. 청정수소만을 고집하기보다 그레이수소와 블루수소를 함께 활용해 공급 기반을 먼저 확보한 뒤 그린수소 비중을 단계적으로 높여야 한다는 설명이다.

임 대표는 "초기에는 그레이·블루수소를 포함해 유연하게 생산하되 태양광 유휴전력을 활용하는 등 다양한 방식을 통해 점진적으로 그린수소 생산 비중을 확대해야 한다"고 말했다.

◆국내 생산만으론 한계…반도체·AI가 초기 수요처

국내 생산만으로 향후 산업계가 요구하는 수소 물량을 충당하기 어려운 만큼 해외 수소 도입을 병행해야 한다는 의견도 제시됐다. 철강과 반도체, AI 데이터센터 등에서 대규모 신규 수요가 발생할 가능성에 대비해 해외 공급처와 장기 계약을 준비해야 한다는 설명이다.

이관영 한국과학기술연구원(KIST) 청정수소 저장·활용 전략연구단장은 "국내와 해외를 하나의 공급 시장으로 보고 최적화해야 한다"며 "그린수소만 가능하고 국내 수소만 가능하다는 기준에서 벗어나 사용할 수 있는 에너지를 활용해 전 주기 생태계를 먼저 만들고 점차 청정화해야 한다"고 말했다.

초기 수요처로는 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI가 거론됐다. 반도체 산업단지에 공용 수소 배관을 구축하고 입주 기업의 수요를 묶어 장기 구매 계약을 체결하는 방식이다. 전력망 구축보다 건설 기간이 짧은 AI 데이터센터에는 천연가스 기반 연료전지를 우선 공급하고 이후 수소로 전환하는 방안이 제안됐다.

이 단장은 수소 지원 기준도 그린·블루 등 생산 방식의 구분보다 전 과정에서 발생하는 탄소배출량을 중심으로 설계해야 한다고 주장했다. 초기 가격 차이를 보전하고 장기 구매 계약을 제도화하면 이후에는 민간이 장기 투자를 이어갈 수 있다는 설명이다.

재생에너지의 장주기 저장 수단으로서 수소의 역할도 강조됐다. 배터리는 수 시간에서 수십 시간 단위의 저장에 적합하지만 계절별 발전량과 수요 차이를 조정하는 계간 저장에는 수소가 필요하다는 주장이다.

◆6개 분과 정책과제 도출…10월 국회·정부 전달

이날 참석자들은 총론과 생산·공급망, 메가프로젝트, 저장·유통, 모빌리티·활용, 지방자치단체 등 6개 분과로 나뉘어 수소경제 전 주기의 현안을 논의했다.

생산·공급망 분과에서는 국내 생산과 해외 도입의 역할 분담, 수소 생산 세액공제 확대, 원전을 활용한 수소 생산 필요성 등이 다뤄졌다. 모빌리티·활용 분과에서는 상용차와 지게차 등 수소 모빌리티의 우선 시장 조성과 충전소 운영 경제성 확보 방안을 논의했다.

지자체 분과에서는 현재 지방자치단체가 참고할 수 있는 수소산업 계획이 2019년 수준에 머물러 있다는 지적이 제기됐다. 수소도시와 실증사업을 실제로 추진할 수 있도록 현실을 반영한 새로운 로드맵이 필요하다는 주장이다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 "수소는 단순히 하나의 연료를 선택하는 문제가 아니라 어떤 에너지와 기술로 세계와 경쟁하고 다음 세대에 어떤 나라를 물려줄 것인가에 대한 국가적 선택"이라며 "생산과 공급망, 발전, 저장·계통, 모빌리티와 지자체가 하나의 생태계로 연결돼야 한다"고 말했다.

정태호 국회수소경제포럼 공동대표 의원은 "기업이 투자를 결정할 수 있는 예측 가능한 정책 환경을 만들어야 한다"며 한정된 재정과 시간을 고려해 정책의 우선순위를 구체적으로 정해야 한다고 강조했다.

chanw@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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