쿠팡이츠, 27일까지 추석 선물·먹거리 할인전 실시

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠가 21일 추석 보너스 기획전을 시작했다.
- 장보기·쇼핑에서 정육·과일·떡 등을 27일까지 할인한다.
- 쿠폰 추첨 이벤트와 와우회원 배달비 0원도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
와우회원 매 주문 배달비 0원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠는 정육·과일·떡 등 추석 선물세트와 명절 먹거리를 할인하는 '추석 보너스' 기획전을 장보기·쇼핑 서비스에서 오는 27일까지 진행한다고 21일 밝혔다.
이번 행사에는 GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트에브리데이, 롯데슈퍼 등 슈퍼마켓 브랜드가 참여한다. 고객은 브랜드별 할인 쿠폰으로 명절 먹거리와 제수용품 등을 구매할 수 있다.
GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24 등 편의점은 1+1 행사 상품 등을 선보인다. 동네 상점에서도 정육과 과일, 떡 등 추석 선물세트를 판매한다.
행사 기간에는 '추석 복주머니 보너스 뽑기' 이벤트를 진행한다. 고객은 매일 1회 참여해 무작위 추첨으로 다양한 금액대의 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
추첨으로 받은 쿠폰은 장보기·쇼핑 내 기획전 참여 매장에서 1만5000원 이상 주문할 때 사용할 수 있다. 와우회원에게는 매 주문 배달비 0원 혜택도 제공한다.
쿠팡이츠 장보기·쇼핑은 지역 중소 자영업자가 운영하는 동네 상점과 편의점, 슈퍼마켓 등의 상품을 배달하는 서비스다. 정육·수산물·반찬·과일 등 식품부터 패션·뷰티·꽃·생활용품까지 취급한다.
kji01@newspim.com