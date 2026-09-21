코스피, 반도체 수출 호조에 장중 7000선 돌파

장중 7027.58까지 상승 후 6980선 등락

기관 1조3480억·외국인 1839억 순매수

삼성전자 4.60% 상승, 코스닥도 강세

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 코스피가 21일 반도체 수출 호조와 외국인·기관의 동반 매수에 힘입어 장중 7000선을 넘어섰다. 삼성전자가 4% 넘게 오르며 지수 상승을 이끌고 있다.

21일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 16분 기준 코스피는 전 거래일보다 94.21포인트(1.37%) 오른 6988.44를 기록하고 있다. 이날 6938.34로 출발한 코스피는 장중 상승폭을 확대해 7027.58까지 오르며 7000선을 돌파했다. 이후 상승폭을 일부 반납해 7000선 아래에서 움직이고 있다.

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1839억원, 1조3480억원을 순매수하고 있다. 반면 개인은 2조9978억원을 순매도하고 있다. 기관 가운데 금융투자는 8968억원을 순매수 중이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 21일 코스피 지수가 전 거래일보다 44.11포인트(0.64%) 오른 6938.34에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.59포인트(0.43%) 오른 830.71에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1387.30원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.09.21 kunjoo@newspim.com

시가총액 상위 종목에서 삼성전자가 전 거래일보다 4.60% 오른 27만3000원에 거래되고 있다. SK하이닉스도 0.57% 상승한 186만7500원을 기록하고 있다.

반도체 수출 호조와 미국 기술주 강세가 투자심리를 뒷받침한 것으로 분석된다. 강진혁 신한투자증권 선임연구원은 "유가 진정과 함께 반도체 수출 호조에 삼성전자 중심 7천피 돌파를 시도했다"고 평가했다.

삼성전자우와 SK스퀘어는 각각 6.32%, 4.91% 오르고 있으며 삼성전기와 삼성물산도 각각 2.38%, 3.99% 상승하고 있다. SK도 4.77% 강세다. 반면 LG에너지솔루션은 3.30% 하락하고 있으며 현대차와 HD현대중공업은 각각 1.64%, 2.72% 내리고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 6.29포인트(0.76%) 오른 833.41을 기록하고 있다. 코스닥시장에서는 개인이 1745억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관은 각각 1090억원, 494억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠은 전 거래일보다 0.39% 오른 25만4500원에 거래되고 있다. 원익IPS와 이오테크닉스는 각각 6.34%, 5.07% 상승하고 있으며 ISC와 피에스케이도 각각 6.60%, 7.49% 오르고 있다. HLB는 9.11% 강세다. 반면 에코프로와 에코프로비엠은 각각 1.60%, 2.00% 하락하고 있다. 파마리서치는 1.22%, 에이비엘바이오는 4.64% 내리고 있다.

강 연구원은 "수출 호조 소부장·임상 모멘텀 바이오 동반 수급 유입에 상승폭이 확대됐다"며 "소부장과 바이오 등 대형주를 중심으로 투자심리가 호조를 보였다"고 설명했다.

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