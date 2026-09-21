하나증권, '2026 투자 인사이트 포럼' 마감

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 19일 코엑스서 투자 인사이트 포럼을 열었다
- 함영주 회장 등 경영진과 5000명 넘는 참가자가 참석했다
- 시장 대응·AI 투자·돈의 심리 강연과 체험부스가 운영됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 지난 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 '2026 하나증권 투자 인사이트 포럼'을 진행했다고 밝혔다.
21일 하나증권에 따르면 이번 포럼에는 함영주 하나금융그룹 회장, 강성묵 하나증권 대표이사 등 하나금융그룹 주요 경영진이 참여한 가운데, 5000명이 넘는 참가자가 자리했다.
강연 세션에서는 윤지호 경제평론가가 '흔들리는 시장, 투자의 중심'을 주제로 대응 전략을 제시했고, 김대식 KAIST교수와 김경일 아주대학교 교수가 각각 'AI가 바꾼 투자'와 '돈의 심리' 등을 주제로 투자에 대한 통찰을 제시했다.
주식시장 특별 대담 프로그램에서는 3PRO TV 김동환 의장의 진행 아래, 빈센트로 활동하는 김두언 하나증권 애널리스트와 장우진 금시공 대표가 패널로 참여해 '현재 주식시장에 대한 엇갈린 시선'을 주제로 토론을 펼쳤다.
증권, 은행, 카드 등 다양한 금융상품과 서비스를 체험해 볼 수 있는 하나금융그룹 현장 부스 역시 큰 인기를 얻었다. 하나증권을 비롯해 하나은행, 하나자산운용, 하나카드 등 주요 계열사가 참여해 자산 탐색부터 자산 형성, 은퇴 준비까지 생애주기 전체에 걸친 체험 행사 부스를 운영했다.
강성묵 대표이사는 "이번 포럼은 급변하는 환경 속에서 손님들이 시장 변화의 흐름을 이해하고 자신만의 투자 기준을 세우는 일에 도움을 드리기 위해 마련한 자리"라며 "앞으로도 손님의 자산과 더 나은 미래를 함께하는 금융 동반자로서 차별화된 콘텐츠와 서비스를 선보이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com