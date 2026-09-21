국회 국토위, 홍지선 장관 후보자 청문보고서 여야 합의 채택

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토교통부 장관 후보자 보고서가 21일 여야 합의로 채택됐다.
- 민주당은 국토·교통 정책 경험과 전문성을 들어 적격 판단했다.
- 국민의힘은 자료 부족과 정책 성과 미흡을 이유로 부적격 의견을 냈다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문경과보고서가 21일 여야 합의로 채택됐다.
국회 국토교통위원회는 이날 전체회의를 열고 홍 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택의 건을 의결했다. 보고서에는 더불어민주당의 적격 의견과 국민의힘의 부적격 의견이 각각 담겼다.
민주당은 홍 후보자가 경기도에서 주요 보직을 거친 데 이어 국토교통부 제2차관을 지내는 등 국토·교통 분야의 정책 경험과 전문성을 갖췄다는 점을 적격 판단의 근거로 제시했다.
유의동 국토위원장은 관련 의견을 소개하며 "높은 이해도와 현장 경험 및 전문성을 바탕으로 장관의 역할을 충실히 수행할 것으로 보인다"고 말했다.
반면 국민의힘은 인사청문 과정에서의 자료 제출이 충분하지 않았다는 점과 인사 경로, 과거 추진 정책의 성과 등을 들어 장관직 수행에 우려가 있다는 입장을 보고서에 반영했다.
유 위원장은 "대통령과의 인연을 통한 초고속 승진 인사로서 원칙과 소신대로 정책을 추진하기 어려울 것이라는 의견과 역점적으로 추진했던 정책의 실패 사례를 볼 때 장관으로서의 역량이 부족하다는 의견도 있었다"고 설명했다.
oneway@newspim.com