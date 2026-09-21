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예탁금 100조 붕괴에도 개미는 '삼전닉스' 26조 베팅…반도체주 집중

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AI 핵심 요약

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  • 개인은 21일간 3개월 새 주식 25조4919억원을 사들였다.
  • 외국인은 61조5778억원을 팔았고 개인은 삼성전자·SK하이닉스에 집중했다.
  • 예탁금은 125조원에서 97조원으로 줄었지만 반도체 매수는 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투자자예탁금 100조→97조으로 하회↓
외국인 61조 팔 때 개인은 25조 순매수
삼전·SK하이닉스 매수액은 전체 웃돌아

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증시의 투자자예탁금이 다시 100조원 아래로 내려앉았지만 개인투자자의 매수세는 이어졌다. 최근 3개월간 외국인이 국내 주식을 61조원 넘게 순매도하는 동안 개인은 25조원 이상을 사들였다.

개인 자금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 두 종목 순매수액만 26조원을 넘어 같은 기간 개인의 전체 순매수액보다 많았다. 증시 대기자금이 줄어드는 가운데 개인이 다른 종목을 팔면서도 대형 반도체주에는 자금을 집중한 셈이다.

◆ 3개월 간 외국인 61조 매도 vs 개인 26조 매수…삼전닉스에 베팅

21일 한국거래소에 따르면 지난 6월 17일부터 9월 17일까지 3개월간 개인투자자는 국내 증시에서 25조4919억원을 순매수했다. 같은 기간 외국인은 61조5778억원을 순매도했다. 기관은 3조1927억원을 순매수했다.

외국인이 대규모 매물을 쏟아내는 동안 개인과 기관이 이를 받아낸 수급 구도가 나타났다. 특히 개인의 순매수 규모가 기관의 약 8배에 달하면서 외국인 이탈에 대응한 국내 수급을 개인이 담당했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 21일 코스피 지수가 전 거래일보다 44.11포인트(0.64%) 오른 6938.34에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.59포인트(0.43%) 오른 830.71에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1387.30원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.09.21 kunjoo@newspim.com

개인의 매수세는 반도체 대형주에 집중됐다. 개인은 이 기간 SK하이닉스를 16조2027억원 순매수해 가장 많이 사들였다. 삼성전자도 10조1645억원 순매수했다. 두 종목을 합친 순매수액은 26조3673억원에 달한다.

이는 같은 기간 개인의 전체 순매수액보다 8753억원 많은 수준이다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 개인은 나머지 종목에서 합산 기준 순매도를 기록했다는 의미다. 시장 전반에 자금을 투입하기보다 조정을 받은 반도체 대표주를 중심으로 매수 강도를 높인 것으로 풀이된다.

삼성전자우까지 포함하면 쏠림은 더욱 두드러진다. 개인은 삼성전자우를 1조1485억원 순매수했다. 삼성전자와 삼성전자우, SK하이닉스를 합친 순매수액은 27조5159억원으로 불어난다. 개인의 전체 순매수액을 2조원 넘게 웃도는 규모로 반도체 대형주에 대한 집중도가 그만큼 높았음을 보여준다.

반도체 관련 종목도 개인 순매수 상위권에 대거 이름을 올렸다. 개인은 SK스퀘어를 3조205억원 순매수했다. 삼성전기는 9794억원, 한미반도체는 6360억원어치를 사들였다. 삼성전자와 SK하이닉스에 그치지 않고 반도체 지분·부품·장비주까지 개인 매수세가 이어지면서 반도체 밸류체인 전반에 자금이 집중되는 양상을 보였다.

반도체 외 종목 가운데서는 현대차가 1조6133억원으로 개인 순매수 상위권에 올랐다. 이어 넷마블 3720억원, LG이노텍 3487억원, 한화오션 3286억원 순이었다.

결국 최근 3개월 개인 수급은 지수 전반에 대한 베팅보다 반도체를 중심으로 한 선택적 매수 성격이 강했다. 외국인이 국내 주식을 대거 처분한 국면에서 개인은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 물량을 받아내며 외국인과 정반대의 투자 행보를 보였다.

◆ 주식 대기자금은 줄었는데…반도체로 향한 개미 자금

개인의 대형 반도체주 매수세는 증시 주변자금이 감소하는 상황에서 나타났다는 점에서도 눈에 띈다. 시장에 새로 유입되거나 매수를 기다리는 자금은 줄어드는 반면 이미 증시에 들어온 개인 자금은 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 대형주로 집중되는 흐름이다.

투자자예탁금은 최근 3개월간 큰 폭의 등락을 거듭했지만 전체적으로는 감소세가 뚜렷했다. 지난 6월 17일 125조원이었던 투자자예탁금은 이달 17일 97조원으로 줄었다. 3개월 만에 28조원 감소한 것으로 6월 중순과 비교하면 증시 대기자금이 22.4%가량 빠진 셈이다.

특히 7월 증시 변동성이 확대되면서 예탁금 감소 흐름이 본격화했다. 이후에도 자금이 일시적으로 유입되며 100조원대를 회복하는 구간이 나타났지만 이전 수준을 되찾지는 못했다. 8월 중순 105조원 안팎이던 예탁금은 같은 달 27일 97조원까지 내려갔고 31일에는 100조원으로 마감했다.

이달 들어서는 100조원을 중심으로 등락을 반복했다. 1일 98조원에서 2일 102조원으로 반등했지만 4일과 7일에는 94조원까지 감소했다. 이후 9일 103조원, 10일 108조원까지 빠르게 늘었으나 상승세는 오래가지 않았다. 11일과 14일 107조원에서 15일 105조원, 16일 100조원으로 줄었고 17일에는 다시 97조원까지 내려왔다.

염동찬 한국투자증권은 최근 보고서에서 "9월 개인 투자자의 주식 순매도 심화에도 불구하고 국내 주식 ETF(파생형 제외)의 매수세는 여전히 남아있는 상태"라며 "주식보다 ETF에 대한 매수가 강하다면 대형주 중심의 흐름이 더욱 유리할 것"이라고 분석했다.

증권가에서는 반도체 업황의 펀더멘털이 재확인되면서 최근 이탈했던 투자자 수급도 다시 유입될 가능성이 있다고 내다봤다.

이재원 유안타증권 연구원은 "최근 조정의 원인이었던 AI 투자 둔화 우려와 달리 미국 시장에서 GPU 임대료, 칩, 가격, 데이터센터 투자 등 실제 수요 지표가 재차 확인됐다"며 "메모리 가격 상승과 공급부족 전망도 유지되고 있어 단순 낙폭과대 반등보다 펀더멘털 재확인에 가까운 흐름으로 판단한다"고 전했다.

김록호 하나증권 연구원은 "메모리 업황은 여전히 매우 견조한 흐름을 이어가고 있다"며 "가격 상승폭 자체가 둔화되는 것은 이미 예상해 놓은 가정이고, 해당 상승폭이 예상치를 상회할 수 있느냐가 중요하다"고 짚었다. 그러면서 "3분기 DRAM과 NAND 가격 모두 하나증권의 전망치를 소폭 상회할 것으로 예상된다"며 "메모리 업체들에 대한 비중 확대 전략은 유효하다"고 했다.

삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 캠퍼스 모습. [사진=삼성전자, SK하이닉스]

plum@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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