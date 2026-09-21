선테크, 'KES 이노베이션 어워즈' 수상

AI 핵심 요약beta
- 예선테크가 21일 KES 이노베이션 어워즈 수상했다.
- 전기차·ESS용 내화 테이프 Flame Barrier Tape가 선정됐다.
- 1300℃ 대응·UL94 V0로 안전성 입증했다.
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이차전지 열폭주 화재 확산 막는 내화 테이프 기술력 인정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기능성 점착 소재 전문기업 예선테크가 한국전자정보통신산업진흥회 주관 '제15회 KES 이노베이션 어워즈'에서 전자부품소재 부문 수상기업으로 선정됐다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 예선테크는 전기차와 에너지저장장치(ESS) 배터리의 열폭주 화재 안전을 위한 내화 테이프 'Flame Barrier Tape'로 이번 상을 받았다. 해당 소재는 화염으로부터의 직접적인 열전달을 차단하는 화염차단층에 필름 구조와 폼 구조의 내화점착층을 이중으로 적층한 구조다. 이를 통해 화재 확산을 지연시키면서 우수한 내화 성능을 동시에 구현했다.
제품은 1300℃의 고온 화염에도 대응 가능하며, 미국 인증 표준 난연성 테스트인 UL94에서 가장 엄격한 등급인 V0를 획득했다. 지난 6월 등록한 '이중 내화점착층을 구비한 전기차 배터리용 내화 시트 및 이의 제조 방법' 특허 기술이 적용됐다.
예선테크 관계자는 "이번 수상은 당사가 디스플레이 및 전장 분야에서 축적한 정밀 점착 기술이 고도의 안전성을 요구하는 배터리 시장에서도 경쟁력을 갖췄음을 공인받은 결과"라며 "검증된 내화 성능과 특허 기술을 바탕으로 이차전지 고객사로의 공급 물량을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 예선테크는 LCD·OLED 디스플레이, 차량용 디스플레이, 2차전지 등에 적용되는 고기능성 점착 소재 부품을 제조·판매하고 있다. 이번 KES 어워즈 시상식은 오는 10월 13일 서울 코엑스에서 열릴 예정이다.
nylee54@newspim.com