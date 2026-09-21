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주병기 "반칙 이익보다 제재 더 크게"…공정위 2년차 '민생·경제분석' 강화

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AI 핵심 요약

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  • 주병기 공정위원장이 21일 민생 감시 강화와 분석 역량 확대를 제시했다.
  • 공정위는 먹거리·교육·에너지 등 민생 분야 불공정행위를 집중 조사한다.
  • 반복 담합 제재 강화와 경제적 약자 교섭력 보강도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

21일 세종청사서 취임 1주년 출입기자단 간담회
먹거리·교육·에너지·생필품 불공정 최우선 감시
37명 규모 경제분석국 신설…신유형 사건 대응력 높인다
반복담합 시장참여 제한 등 제도개선도 추진

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 주병기 공정거래위원장이 취임 2년차 공정위의 정책 방향으로 민생 밀접 분야에 대한 집중 감시와 경제·데이터 분석 역량 강화를 제시했다. 반복적인 법 위반으로 얻는 이익보다 제재에 따른 비용을 키워 불공정행위의 유인을 차단하는 제도 개선에도 속도를 낼 방침이다.

주 위원장은 21일 정부세종청사 기자실에서 열린 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 "서민 경제의 발목을 잡는 반칙을 뿌리 뽑고, 왜곡된 시장 가격을 제자리로 돌려놓는 일이야말로 공정위가 국민께 드릴 수 있는 가장 확실한 민생대책"이라고 말했다.

이어 "반칙을 저지르고 얻는 이익보다 법 위반에 따른 불이익이 크도록 '게임의 룰' 자체를 바꾸는 근본적인 제도 개선이 반드시 뒷받침돼야 한다"고 덧붙였다.

주병기 공정거래위원장이 21일 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. [사진=공정위]

◆ 상반기 설탕·밀가루 이어…하반기 서민 먹거리에 조사력 집중

공정위는 하반기 먹거리와 교육, 에너지, 생필품 등 국민 생활과 밀접한 분야의 불공정행위를 집중적으로 들여다볼 계획이다. 올해 상반기 설탕·돼지고기·밀가루·전분당 등 서민 먹거리 분야 담합을 제재한 데 이어 민생 분야에 조사 역량을 우선 배분하겠다는 것이다.

다음 달 1일 출범하는 중점조사기획단도 민생 분야 사건에 적극 투입된다. 주 위원장은 독과점화된 시장에서 민생 물가를 끌어올리는 담합을 기획단이 관심을 가져야 할 '중대 사건'으로 꼽았다.

그는 "민생에 심각한 장애를 일으키는 중대 불공정 행위에 신속하게 대응한다는 것이 기획단이 만들어진 중요한 취지"라고 설명했다.

기획단은 담합뿐 아니라 시장지배적 지위 남용 등 여러 법 위반 유형이 얽힌 복합 사건도 한 조직에서 함께 조사한다.

주 위원장은 "기존에는 여러 조직들이 독립적으로 사건을 조사했던 것에 반해 기획단에서는 하나의 조직이 여러 위반 행위를 동시에 조사한다는 장점이 있다"며 "오랫동안 모니터링하고 조사·분석해야 사건 인지가 가능한 중대한 사건들도 최대한 관심을 가져야 할 영역"이라고 말했다.

정부세종청사 공정거래위원회 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆ 선진 경쟁당국 수준 분석조직…과징금 산정도 정밀하게

조직 차원에서는 경제분석 역량을 대폭 강화한다. 공정위는 다음 달 1일 37명 규모의 국 단위 '경제분석국'을 출범시킬 예정이다. 미국·영국·유럽연합(EU) 등 주요 경쟁당국 수준의 경제분석 조직을 구축하겠다는 구상이다.

경제분석국은 플랫폼 시장의 데이터 독점이나 알고리즘을 활용한 자사우대 등 신유형 경쟁제한 행위에 대응하는 역할을 맡는다.

주 위원장은 "플랫폼 생태계의 데이터 독점이나 알고리즘 자사우대 등 복잡한 신유형 경쟁제한 행위는 이제 정밀한 경제·데이터 분석 역량 없이는 위법성을 입증하기 어려운 국면에 접어들었다"며 "계량경제학적 분석은 위법성 입증을 넘어 부당이득 환수와 과징금 산정의 정밀성을 높여 제재의 실효성을 담보할 것"이라고 설명했다.

법 집행 이후 실제 시장이 정상화됐는지를 검증하는 기능도 강화한다.

주 위원장은 올해 밀가루와 전분당 등 담합 사건에서 가격재결정명령을 부과한 점을 언급하며 "경제분석국이 출범하게 되면 이러한 제재가 실제 시장에서 담합 이전 경쟁가격 수준의 회복으로 이어지는지 사후 검증하고 모니터링하는 데에도 더 높은 경제분석 역량을 활용할 수 있게 된다"고 말했다.

그러면서 "신설되는 경제분석국을 대내외 최고 수준의 전문성을 갖춘 싱크탱크로 성장시키겠다"며 "개별 사건처리 지원과 제재의 사후 효과성 검증을 넘어 산업·시장구조 전반의 경쟁 상태를 조망하고 장기적인 정책 대안을 제시하는 세계적인 경쟁정책 전문조직으로 발전시키겠다"고 강조했다.

주병기 공정거래위원장이 21일 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. [사진=공정위]

◆ 안전·환경·운송 20개 업종 협의…경제적 약자엔 교섭력 보강

제재의 실효성을 높이기 위한 제도 개선도 추진한다. 주 위원장은 "제재를 받고도 반복적으로 민생을 침해하는 고질적인 담합 행위는 시장경제의 근간을 갉아먹는 중대한 범죄"라고 지적했다.

이어 "반복 담합을 획기적으로 근절하려면 담합으로 인한 기대이익을 완전히 박탈하는 강도 높은 제도가 도입될 필요가 있다"며 "그중 하나가 반복 담합 사업자에 대한 등록·허가 취소 및 영업정지 등 시장 참여를 실질적으로 제한하는 제도"라고 덧붙였다.

경제적 약자의 협상력을 높이는 제도 개선도 병행한다. 가맹점 수 30개 미만의 소규모 가맹본부 소속 점주들도 단체를 구성할 수 있도록 단체등록 요건을 완화하고, 가맹본부가 사실상 협의를 회피할 경우 제재할 수 있도록 금지행위를 구체화하는 방안을 검토하고 있다.

주 위원장은 공정위 규제의 역할과 관련해 "경영활동을 위축시키니 공정위 규제를 완화해야 한다는 주장은 헛된 말"이라며 "비정상적인 경영활동, 불공정한 반칙은 당연히 위축돼야 하고 그렇게 해야 정상적인 경영활동이 활성화될 수 있다"고 말했다.

그러면서 "담합 등 불공정행위로 얻는 부당이득보다 법 위반에 따른 경제적 비용이 현저히 더 크도록 경제적 제재를 강화하는 제도 개선을 추진하겠다"며 "경제적 강자에게는 지위에 걸맞은 정당한 책임을, 중소상공인과 소비자에게는 기울어짐 없는 공정한 운동장을 보장하는 데 모든 역량을 투입하겠다"고 했다.

hyun9@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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