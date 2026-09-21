삼척시, 민선9기 정부 정책과 지역 현안 연계 사업 발굴

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 21일 시청 상황실에서 '2027년도 주요 업무 보고회'를 개최하고 2027년 시정 운영 방향과 주요 사업 추진계획을 점검했다고 밝혔다.

이번 보고회는 급변하는 행정·재정 환경에 선제적으로 대응하기 위해 정부의 5극3특 구상과 미래대응 기금조성 등 주요 정책 방향과 연계한 신규 시책사업을 발굴하는 데 중점을 두고 진행됐다.

2027 주요 업무보고회.[사진=삼척시] 2026.09.21 onemoregive@newspim.com

또 박상수 시장의 민선 8기 공약사업과 주요 현안사업의 추진상황을 종합적으로 점검해 가시적인 성과를 창출할 수 있는 실행력을 높였다. 추진이 저조하거나 문제점이 있는 사업에 대해서는 원인과 대책을 집중적으로 논의했다.

삼척시는 최근 4년간 대규모 국비 공모사업 선정과 적극적인 국·도비 확보 노력을 통해 예산 1조 원 시대를 열었으며 지역의 오랜 숙원사업을 국가 차원의 대형 국책사업으로 발전시키는 성과를 거뒀다.

특히 '영월-삼척고속도로 예타 통과', '강릉-삼척 철도 고속화 예타 통과', '중입자 가속기 기반 암치료 클러스터 예비 통과', '수소 저장·운송 클러스터 예타 통과' 등 삼척의 미래 성장동력을 확보하기 위한 주요 성과들을 잇따라 달성했다.

삼척시는 이러한 성과를 일회성에 그치지 않고 민선 9기에도 시정의 연속성을 바탕으로 새로운 성장동력을 발굴하고 지난 4년을 넘어서는 성과를 이루겠다는 방침이다.

삼척시 남백림 기획예산실장은 "2027년은 민선 9기 시정이 본격적으로 시작되는 중요한 시기인 만큼 지난 4년 간 축적한 성과와 경험을 바탕으로 새로운 미래 성장 기반을 마련해야 한다"며 "정부 정책과 지역 현안을 연계한 사업을 적극 발굴하고 국·도비 확보에 총력을 기울여 '다시 삼척의 시대'를 열고 시민이 체감하는 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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