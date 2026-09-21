콘텐츠 제작에도 AI 적용....KT, 금융과 미디어로 AX 확장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융·미디어 분야 AX 혁신 사례를 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT그룹이 통신 인프라와 클라우드에 이어 금융과 미디어 분야로 인공지능 전환(AX) 적용을 확대한다.

KT는 21일 서울 광화문 KT WEST 사옥에서 BC카드와 kt ENA, kt 스튜디오지니의 금융·미디어 분야 AX 혁신 사례를 공개했다. 이번 행사는 그룹사별 AX 성과와 성장 동력을 공유하는 'KT 그룹 커넥트 위크'의 일환이다.

KT그룹이 통신 인프라와 클라우드에 이어 금융과 미디어 분야로 인공지능 전환(AX) 적용을 확대한다. [사진= KT]

BC카드는 결제 데이터와 금융 특화 AI를 활용해 업무 효율화와 고객 서비스 혁신을 추진하고 있다.

금융 특화 생성형 AI 플랫폼 'BCGPT'와 AI 기반 업무 자동화 솔루션 '모아이(MOAI)'를 운영하고 있으며 결제 데이터 기반 맛집 추천 서비스 '잇플(Eat.pl)'과 AI가 할인 정보를 선별·요약하는 쇼핑 큐레이션 서비스 'AI 핫딜' 등을 제공하고 있다.

.

BC카드는 한국어와 금융 분야에 맞게 학습하거나 활용 목적에 맞춰 최적화한 AI 모델 49종을 글로벌 AI 모델 공유 플랫폼 '허깅페이스'에 공개했다. 금융 질의응답과 정보 검색, 한국어 AI 학습 등에 활용할 수 있는 데이터셋 12종도 함께 공개했다.

KT가 주도하는 '모두의 AI' 컨소시엄에도 참여해 결제 데이터와 AI 기술을 기반으로 금융 분야 AI 서비스 확대에 나선다.

미디어 분야에서는 AI를 활용한 콘텐츠 제작이 확대된다. kt ENA는 생성형 AI 제작과 AI 영상 재현·클로닝 기술 등을 장르별 콘텐츠에 적용한다.

예능 프로그램 '맡겨만 주십숏'에서는 사람과 생성형 AI가 각각 홍보영상을 제작하는 과정을 콘텐츠로 선보인다. 역사 토크쇼 '결이 다른 전쟁사'에서는 AI를 활용해 문헌과 설명만으로 전달하기 어려운 전쟁 장면을 재현한다.

메디컬 다큐멘터리 '하지 못한 말'에서는 실사 인터뷰에 AI 재현과 초상·음성 클로닝을 결합해 카메라로 직접 담기 어려운 기억과 의료 현장 등을 시각화한다. 관련 프로그램은 오는 25일부터 ENA 채널을 통해 방송될 예정이다.

kt 스튜디오지니는 콘텐츠 기획부터 제작, 품질 관리까지 AI를 적용하는 'AI 프로덕션' 체계를 구축한다.

AI 프로덕션 시스템은 AI 슈퍼바이저, AI 최적화 촬영 시스템, AI 제작 특화 플랫폼 등 3개 축으로 구성된다. 최근 방영된 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'에서는 AI를 활용해 폭발과 전장 이미지 등을 구현했다.

연내 공개 예정인 AI 하이브리드 무협 숏폼 드라마 '무신귀환록'에는 풀 AI 액션과 모션 트랜스퍼 기술을 적용한다. 배우의 실사 연기를 기반으로 고난도 AI 액션 장면을 구현해 제작 효율을 높인다는 계획이다.

KT는 통신 인프라와 클라우드에 이어 금융·미디어 등 그룹사 사업 전반으로 AX 적용 영역을 확대한다는 전략이다.

김동훈 KT 홍보실장 전무는 "KT 그룹 커넥트 위크는 각 그룹사가 축적해 온 AX 역량과 성과를 공유하고 새로운 성장 가능성을 함께 모색하는 자리"라며 "그룹의 다양한 AX 혁신 사례와 성장 동력을 지속해서 소개하고 고객의 일상과 산업 현장의 변화를 이끄는 'AX 플랫폼 컴퍼니' 비전을 구체적으로 보여드리겠다"고 말했다.

origin@newspim.com