철도공단 조직 다시 짠다…'안전·현장·AI' 중심으로 개편

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정진혁 이사장 직접 TF 단장 맡아

안전본부장 임원급 격상 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 안전과 현장 대응력, 미래 철도산업을 중심으로 조직 체계를 다시 짠다.

국가철도공단 대전 사옥 전경 [사진=국가철도공단]

21일 공단은 정진혁 이사장 취임 이후 새로운 경영방침인 'BASE, 기본과 원칙으로 미래를 만든다'를 조직에 반영하기 위해 이사장 직속 '조직개편 추진 TF'를 본격 가동한다고 밝혔다.

BASE는 최고 수준의 안전(Best safety), 책임 있는 공정(Accountable fairness), 현장완결형 시스템(Systematic field), 모빌리티 혁신(Evolving Mobility)을 뜻한다.

이번 개편은 기존 조직을 단순 통폐합하는 방식이 아니라 공단에 필요한 기능과 역할부터 다시 정한 뒤 조직과 인력을 배치하는 방향으로 추진한다. 정 이사장이 직접 TF 단장을 맡고 안전과 공정, 현장·소통, 혁신 등 4개 분과를 구성해 오는 11월까지 조직개편안을 마련한다.

안전 분야에서는 예방 중심의 관리체계와 안전 컨트롤타워 기능을 강화한다. 현재 안전본부의 책임과 권한을 확대하고 본부장 직위를 임원급으로 높일 계획이다. 철도사업 전 생애주기에 걸쳐 분산된 안전관리 기능도 일원화해 전사 차원의 관리체계를 구축한다.

공정 분야는 입찰과 계약, 예산 집행뿐 아니라 인사·평가 등 주요 업무에 일관된 원칙과 기준을 적용하는 데 초점을 맞춘다. 관련 기능과 역할을 재정비해 책임 있는 의사결정과 전문적인 업무 수행체계를 갖춘다는 구상이다.

사업관리 방식도 현장 중심으로 바꾼다. 본사와 PM조직 사이의 사업관리 역할과 의사결정 권한을 재정립해 현장에서 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 하고 사업별 지연·위험 요인을 사전에 관리하는 구조를 마련한다.

미래 철도산업에 대응하기 위한 기술·성장 기능도 강화한다. AI·데이터 기반 조직의 위상을 새로 정립하고 관련 기술을 철도사업 전반에 확산한다. 역세권 개발과 글로벌 사업 등 미래 성장 분야를 유기적으로 추진할 수 있도록 신성장 사업 기능도 재편할 예정이다.

정 이사장은 "이번 조직개편은 단순히 조직의 형태를 바꾸는 작업이 아니라 '기본과 원칙'이 실제 조직 운영과 현장에서 작동하도록 만드는 과정"이라며 "안전은 예방 중심으로, 사업은 현장 중심으로, 조직 운영은 원칙과 기준에 따라 움직이고 미래 철도사업 변화에는 선제적으로 대응할 수 있는 조직을 만들겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 국가철도공단이 조직개편을 추진하는 이유는 무엇인가요?

A. 정진혁 이사장 취임 이후 제시한 새 경영방침인 'BASE, 기본과 원칙으로 미래를 만든다'를 실제 조직 운영에 반영하기 위해서입니다. 기존 조직을 단순히 합치거나 나누는 방식이 아니라 필요한 기능과 역할을 먼저 정한 뒤 조직과 인력을 재배치할 계획입니다.

Q. 'BASE'는 어떤 의미를 담고 있나요?

A. 최고 수준의 안전을 뜻하는 'Best safety', 책임 있는 공정인 'Accountable fairness', 현장완결형 시스템인 'Systematic field', 모빌리티 혁신인 'Evolving Mobility'의 앞글자를 딴 경영방침입니다.

Q. 안전 분야 조직은 어떻게 달라지나요?

A. 예방 중심의 안전관리체계와 컨트롤타워 기능을 강화합니다. 현재 안전본부의 책임과 권한을 확대하고 본부장 직위를 임원급으로 높이는 방안을 추진합니다. 철도사업 전 생애주기에 걸쳐 분산된 안전관리 기능도 일원화할 계획입니다.

Q. 현장 중심의 사업관리체계는 어떻게 강화하나요?

A. 본사와 PM조직 사이의 사업관리 역할과 의사결정 권한을 다시 정해 현장에서 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 할 계획입니다. 사업별 지연과 위험 요인을 사전에 관리할 수 있는 구조도 마련합니다.

Q. 미래 철도산업에 대응하기 위해 어떤 조직 기능을 강화하나요?

A. AI·데이터 기반 조직의 위상을 새로 정립하고 관련 기술을 철도사업 전반에 확산할 계획입니다. 역세권 개발과 글로벌 사업 등 미래 성장 분야를 유기적으로 추진할 수 있도록 신성장 사업 기능도 재편합니다. 조직개편안은 오는 11월까지 마련할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com