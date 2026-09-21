엘앤씨바이오 이주희 부회장, '인체조직 ECM 바이오산업협회' 초대 회장 선출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엘앤씨바이오의 이주희 부회장이 한국 인체조직 ECM(세포외기질) 바이오산업협회의 초대 회장으로 선출됐다고 21일 밝혔다.

이날 바이오산업협회 서울 중구 매경미디어센터에서 창립총회 및 정책비전 선포식을 개최했다. 산업계·의료계·학계 전문가들이 참석한 가운데 협회 설립 경과보고, 창립 취지 및 운영계획 발표, 정관 의결, 초대 협회장 선임 등이 진행됐다.

회사에 따르면 협회는 인체조직 ECM의 연구와 의료적 활용이 활발해지고 관련 산업이 성장함에 따라 국민의 안전과 기증의 가치를 지키면서 산업의 건전하고 지속 가능한 발전을 뒷받침할 과학적·제도적 기반을 마련하기 위해 출범했다.

엘앤씨바이오 기념촬영 현장. [사진=엘앤씨바이오]

인체조직 ECM은 콜라겐과 엘라스틴, 히알루론산을 포함한 글리코사미노글리칸(GAG) 등 다양한 성분으로 구성된다. 세포를 둘러싸고 지지해 조직의 구조와 기능을 유지하는 역할을 하며, 피부와 뼈, 연골, 신경, 건 등 다양한 인체조직의 재건·재생을 위한 연구와 의료 현장에서 활용되고 있다. 재생의학과 바이오산업에서도 활용 범위가 확대되고 있다.

협회는 이날 5대 정책비전도 선포했다. ▲국민 안전을 최우선으로 한 인체조직 안전관리 체계 강화 ▲인체조직법을 기반으로 안전과 산업 발전이 조화를 이루는 합리적 규제환경 조성 ▲과학적 근거와 글로벌 표준화를 통한 인체조직 ECM 산업의 신뢰도 제고 ▲기증의 가치를 존중하는 안전하고 책임 있는 인체조직 산업 생태계 조성 ▲국내 인체조직 ECM 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 세계 시장 선도 등이다.

이주희 초대 회장은 "인체조직 ECM은 의료 현장을 넘어 재생의학과 바이오산업으로 빠르게 발전하고 있다"며 "축적된 연구와 산업 현장의 경험을 바탕으로 인체조직 ECM 산업이 과학과 의학적 근거에 기반해 건전하게 발전할 수 있도록 전문가의 목소리를 모으고 합리적인 정책 방향을 제시하는 데 책임을 다하겠다"고 말했다.

한편 엘앤씨바이오는 인체조직의 확보와 가공부터 연구개발 및 사업화에 이르기까지 축적해 온 전문성을 바탕으로 협회 활동을 지원할 계획이다. 협회는 향후 산업계와 의료계, 학계 등 각 분야 전문가의 의견을 수렴하고 학술 세미나와 전문가 포럼, 정책토론회, 교육 및 대외 소통 활동 등을 추진할 예정이다.

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