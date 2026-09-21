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'반토막' 빗썸 주가…만기 3개월 스톡옵션 '휴지 조각' 위기

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  • 빗썸 2회차 스톡옵션이 21일 언더워터에 빠졌다
  • 장외가 17만7000원으로 행사가 20만8900원 밑돌았다
  • 12월 16일 만기 때 미행사 6만8559주가 소멸 우려다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장외가 17.7만원, 행사가 20.89만원 밑돌아…격차 15.27%
1년 전 34.9만원 대비 '반토막', 상반기 1086억 순손실 적자 전환

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 가상자산 거래소 빗썸의 2회차 주식매수선택권(스톡옵션)이 만기(12월 16일)를 3개월 앞두고 '언더워터(Underwater)' 상태에 빠졌다.

언더워터란 주가가 행사가격 밑으로 떨어져 스톡옵션을 행사하더라도 시세차익을 낼 수 없어 주식 보상으로서의 효력이 사실상 상실된 상태를 뜻한다. 장외 거래가가 행사가격을 밑돌면서, 임직원이 보유한 스톡옵션 6만8000여 주가 행사되지 못한 채 소멸할 위기에 놓였다.

빗썸 주가 및 최근 1년 추이. [자료=Npay 비상장]

21일 관련 업계에 따르면, 이날 오후 1시 15분 기준 빗썸 보통주 장외 시장 시세는 주당 17만 7000원(전일 대비 1.67% 하락)을 기록했다. 이는 지난 2021년 12월 16일 임직원 등에게 부여된 2회차 스톡옵션 행사가격(주당 20만 8900원)보다 15.27%(3만 1900원) 낮은 수준이다.

불과 1년 전만 해도 빗썸 장외가는 최고 34만 9000원까지 치솟으며 스톡옵션 행사 기대감을 높였던 바 있다. 하지만 이후 가상자산 시장 변동성 확대와 실적 악화가 맞물리며 최근 최저 16만 7000원선까지 떨어져 고점 대비 절반 수준을 밑돌았다. 최근 소폭 반등했지만 여전히 고점 대비 약 49% 하락한 수준이고, 행사가격을 크게 밑도는 상태다.

해당 스톡옵션의 행사 만기는 오는 12월 16일로 불과 3개월 남았다. 만기까지 장외 주가가 20만 8900원을 상회하는 수준으로 반등하지 못할 경우, 미행사 잔여 수량은 무용지물이 된다. 만기까지 행사되지 못한 스톡옵션은 전량 소멸하게 된다. 공시된 미행사 스톡옵션은 총 6만 8559주로, 이 중 본사 직원 245명이 보유한 6만 3047주가 전체의 약 92%를 차지한다. 

[AI 인포그래픽=김양섭 기자]

빗썸은 올 상반기 영업이익 149억 3158만 원을 거뒀으나, 영업외비용 중 733억 5880만 원에 달하는 가상자산 처분손실이 반영되며 1086억 9134만 원의 당기순손실을 기록해 전년 동기(순이익 550억 4047만 원) 대비 적자로 전환했다. 실적 변동성과 더불어 스톡옵션 행사 차익에 대한 기대감마저 사라지면서 사내 동기부여 및 락인(Lock-in) 장치가 무력화됐다는 평가다.

문제는 오는 12월 16일 2회차 스톡옵션이 만기 소멸하고 나면, 현재 공시된 자료 기준으로 빗썸 사내에 임직원을 대상으로 한 주식기준보상 잔여 물량이 완전히 '0(Zero)'주가 된다는 점이다. 기업공개(IPO)를 추진 중인 상황에서 핵심 개발자 및 전문 인력의 유출을 막아줄 주식 기반 성과 보상 장치가 사라지는 셈이다.

아울러 경영진 보수 한도와 일반 임직원 대상 주식 보상 제도가 서로 다른 궤적을 그리는 점도 눈에 띈다. 빗썸의 올해 주총 승인 이사 보수한도는 200억 원(올 상반기 등기이사 3인 실제 집행액 6억 2500만 원)으로 추가 보수 집행에 상당한 여력이 있는 반면, 정작 임직원과 성과를 공유할 주식 기반 인센티브는 소멸 위기에 직면해 있어 두 보상 트랙 간 온도 차가 뚜렷해졌다는 지적이다.

삼성증권을 주관사로 선정하고 IPO를 추진 중인 빗썸은 올해까지 내부통제 체계 강화와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환 준비를 마친 뒤 내년 상장 예비심사를 청구하고 2028년 IPO를 완료한다는 계획이다. 중장기 상장 일정이 구체화된 만큼 핵심 인재 이탈을 막고 장기 재직을 유도하기 위한 보상 체계의 전면 개편 필요성이 대두된다는 지적이다.

이와 관련해 가상자산 업계 한 관계자는 "스톡옵션이 언더워터에 빠진 상황에서 만기 후 주식 보상 공백기까지 다가와 인센티브로서의 효과가 소멸했다"며 "상장을 준비하는 과정에서 성과와 연동되는 양도제한조건부주식(RSU) 체계 전환 등 보상 거버넌스 재편에 대한 시장의 요구가 커질 것"이라고 지적했다.

[이미지= 빗썸]

ssup825@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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