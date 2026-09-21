금투협, 태국채권시장협회와 장외채권시장 자율규제·시장정보 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 21일 ThaiBMA 대표단과 간담회를 했다.
- 양측은 채권시장 운영 경험과 인프라를 공유했다.
- 자율규제와 가격정보 협력 확대를 논의했다.
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"양 기관 실무교류 확대"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회는 21일 서울 여의도 금융투자협회에서 태국채권시장협회(ThaiBMA) 대표단과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 이번 방문은 ThaiBMA 대표단의 방한 첫 공식 일정으로, 프라산 트라이라트보라쿨(Prasarn Trairatvorakul) 회장을 비롯한 ThaiBMA 임원과 이사회 관계자, 태국 주요 은행·증권사 및 재무부·중앙은행 관계자 등 총 14명이 참석했다.
ThaiBMA는 태국 채권시장의 자율규제기관(SRO)이자 채권시장 정보센터 및 채권가격평가기관(Pricing Agency)으로, 시장 감시와 회원사 감독, 채권거래 정보·수익률 제공, 시장가격 산출 및 시장표준 마련 등의 역할을 수행하고 있다.
금융투자협회는 K-자본시장과 채권시장의 성장 경험을 소개하고, 장외채권시장 자율규제 기능과 채권거래전용시스템(K-BOND), 채권 수익률·지수 산출 및 시장정보 제공 등 시장 인프라 운영 경험을 공유했다.
태국 대표단은 금융투자협회의 장외채권시장 자율규제 기능과 시장정보 관리체계, 한국 회사채시장의 신용평가 제도와 신용평가사의 역할에 높은 관심을 보였다고 협회 측은 전했다. 양측은 각 제도의 운영 방식과 시장 신뢰도 및 투명성 제고 방안 등에 대한 의견도 교환했다.
아울러 양 기관은 향후 자율규제, 채권시장 데이터 및 가격정보, 시장 인프라 등 공통 관심 분야를 중심으로 정보 공유와 실무 교류를 확대하는 방안을 논의했다.
황성엽 금융투자협회 회장은 "ThaiBMA는 자율규제와 시장정보, 채권가격평가 기능을 함께 수행하고 있어 금융투자협회와 공통점이 많다"며 "이번 방문을 계기로 양 기관이 시장 운영 경험과 노하우를 공유하고, 양국 채권시장 발전을 위한 실무 교류를 더욱 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com