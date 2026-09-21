KB국민은행, '조이올팍 페스티벌 2026' 성료

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소외계층 초청·소상공인 지원·기부도

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 서울 올림픽공원에서 개최한 'KB 조이올팍 페스티벌 2026'에 약 2만명의 관객이 몰리며 이틀간의 축제를 마무리했다.

KB국민은행은 지난 19~20일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열린 'KB 조이올팍 페스티벌 2026'이 관객들의 호응 속에 마무리됐다고 21일 밝혔다.

[사진=KB국민은행]

조이올팍 페스티벌은 음악과 문화 콘텐츠를 통해 고객과 소통하고 새로운 경험을 제공하기 위해 마련된 KB국민은행의 대표적인 청년층 대상 문화 행사다. 올해 행사는 국민체육진흥공단이 주최하고 한국체육산업개발과 KB국민은행이 공동 주관했다.

올해는 공연뿐 아니라 관객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램을 확대해 축제의 즐길 거리를 늘렸다.

메인무대에서는 양일간 다양한 장르의 아티스트들이 공연을 펼쳤다. 19일에는 지코, 사이먼 도미닉, 하이어뮤직(pH-1·릴보이·우디 고차일드), 청하, 홍이삭, 정승환, 소수빈, g0nny 등이 무대에 올랐다.

20일에는 에픽하이, 로이킴, 10CM, 소란, BOL4, 김남길, moyo, 스텔라장, 극동아시아타이거즈 등이 공연을 이어가며 관객들의 호응을 이끌었다.

올해는 수변무대도 새롭게 활용했다. 양일간 신진 아티스트 8개 팀이 공연을 진행했으며, 별도의 티켓 없이 누구나 관람할 수 있도록 개방해 올림픽공원을 찾은 시민들도 축제 분위기를 즐길 수 있도록 했다.

공연장 주변에는 KB금융그룹 계열사의 금융 서비스를 체험할 수 있는 부스와 포토존 등 다양한 프로그램도 마련됐다. 소상공인과 함께하는 'KB착한푸드트럭'과 'KB플리마켓'을 통해 먹거리와 상품을 선보이는 자리도 운영했다.

사회공헌 활동도 함께 진행됐다. 사회소외계층을 행사에 초청하고 티켓 판매 수익금을 기부하는 한편, 행사장 내 다회용기 사용을 확대하는 등 환경을 고려한 운영에도 나섰다.

한편 KB금융그룹은 국내 최대 아트페어인 '키아프 서울(Kiaf SEOUL)'에 3년 연속 리드 파트너로 참여하고, 골프대회 'KB금융 골든라이프 챔피언십'을 개최하는 등 문화·예술·스포츠 분야의 다양한 활동을 이어가고 있다.

앞으로도 고객들이 일상에서 문화 콘텐츠를 접하고 직접 참여할 수 있는 기회를 확대할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com