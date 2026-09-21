IBK기업은행, 초기 혁신스타트업에 3000억원 금융지원

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 21일 신보와 협약했다.
- 초기 혁신스타트업에 3000억원 지원을 시작했다.
- IBK스텝업대출로 금리도 최대 1.5%p 낮췄다.
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최초지원 최대 1.2%p·후속지원 최대 1.5%p 금리 감면
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 창업 초기 혁신스타트업의 자금 조달을 돕기 위해 신용보증기금과 손잡고 3000억원 규모의 단계적 금융지원에 나선다.
IBK기업은행은 21일 신용보증기금과 '초기 혁신스타트업 성장사다리 구축을 위한 스타트업 빌드업 프로그램 공동지원' 업무협약을 체결하고 전용 금융상품인 'IBK스텝업대출'을 출시했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 창업 초기 기업이 성장 가능성을 입증할 경우 최초 금융지원에 이어 후속지원까지 단계적으로 자금을 공급하는 것이 핵심이다. 지원 대상은 협약에 따라 신용보증기금의 보증서를 발급받은 초기 창업기업이다.
IBK기업은행은 최초지원 대상 기업에 최대 1.2%포인트의 금리 감면을 적용하고, 후속지원 대상 기업에는 최대 1.5%포인트까지 금리를 낮춰준다. 짧은 업력과 상대적으로 부족한 담보·신용도 등으로 금융 접근성이 낮은 초기 스타트업의 자금 부담을 덜어주겠다는 취지다.
유일광 IBK기업은행 전무이사는 "이번 지원이 창업 초기 혁신스타트업에 새로운 가능성을 여는 출발점이 되길 바란다"며 "앞으로도 보증 사각지대에 놓인 창업기업의 데스밸리 극복을 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com