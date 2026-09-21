S-OIL, 마포사옥 글판 새 단장…"멈추지 말고 미래로"

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 21일 본사 글판을 새로 단장했다.
- 창립 50주년과 샤힌 준공 앞두고 시구를 게시했다.
- 도전과 전진 의지 담아 지역사회와 소통하겠다고 했다.
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창립 50주년·샤힌 프로젝트 준공 앞두고 새 도약 의지 표현
2016년부터 사옥 글판 운영…지역사회와 소통 지속
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= S-OIL이 창립 50주년과 샤힌 프로젝트 준공을 앞두고 서울 마포구 본사 사옥 글판을 새롭게 단장했다.
S-OIL은 21일 양광모 시인의 시 '멈추지 마라' 일부를 본사 사옥 글판에 새롭게 게시했다고 밝혔다.
이번 글판에는 "길은 멀어도 가야할 곳이 있는 연어는 물결을 거슬러 오른다"는 내용이 담겼다. 어려움이 있더라도 목표를 향해 나아가자는 메시지다.
S-OIL은 이번 글판 교체에 기업의 새로운 도약 의지도 담았다고 설명했다. 창립 50주년을 맞은 데다 핵심 사업인 샤힌 프로젝트 준공을 앞두고 있는 만큼, 미래 성장을 위한 도전을 이어가겠다는 의미다.
S-OIL은 2016년부터 본사 사옥 글판을 운영하며 계절과 시기에 맞는 문구를 통해 지역사회에 희망과 위로의 메시지를 전해왔다. 이번에는 기존의 계절성 문구에서 벗어나 도전과 전진의 의미를 강조한 시구를 선정했다.
S-OIL 관계자는 "거센 물결을 헤쳐 나가는 연어의 힘찬 생명력처럼 시민들 역시 저마다의 목표를 향해 나아가길 바라는 마음을 담았다"며 "앞으로도 사옥 글판을 통해 지역사회와 소통하는 ESG 경영을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com