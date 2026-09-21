고려아연 美 '프로젝트 크루서블', 최종 환경영향평가 통과

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 21일 미국 테네시주 프로젝트 크루서블의 환경영향평가 통과를 밝혔다.
- 미 전쟁부는 사업이 주변 환경에 중대한 영향을 미치지 않는다고 판단했다.
- 평가 결과는 금융지원과 전력 인프라 지원 등 후속 절차에 활용된다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 미국 테네시주에서 추진하는 약 74억달러(약 10조원) 규모 '프로젝트 크루서블'이 미국 정부의 환경영향평가 관문을 통과했다.
고려아연은 미국 전쟁부가 현지시간 11일 프로젝트 크루서블에 대한 최종 환경영향평가(Final EA)를 완료하고 '중대한 환경영향 없음 결정(FONSI)'을 확정했다고 21일 밝혔다.
미 전쟁부는 국가환경정책법(NEPA)에 따라 대기질과 온실가스, 수자원, 생물·문화자원, 폐기물·유해물질, 교통 등을 검토한 결과 사업 추진이 주변 환경에 중대한 영향을 미치지 않는다고 판단했다.
이번 평가 결과는 향후 미 전쟁부의 금융지원과 테네시강유역개발공사(TVA)의 전력 인프라 지원 등 후속 절차에서 참고 자료로 활용된다.
프로젝트 크루서블은 테네시주에 핵심광물 11종과 금 등 비철금속 12종, 반도체용 황산을 생산하는 대규모 제련소를 건설하는 사업이다. 지난 5월에는 미국 연방정부의 인허가 신속처리 제도인 'FAST-41' 사업으로 지정됐다.
chanw@newspim.com