우리금융 강남타워 4개 계열사, 공동 헌혈로 생명나눔 동참

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹 강남타워 4개 계열사가 21일 공동 헌혈을 했다.
- 헌혈 인구 감소와 9월 혈액 부족에 대응해 캠페인을 열었다.
- 우리금융은 계열사 협력으로 나눔과 ESG를 확대하겠다고 했다.
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임직원 자발적 참여로 ESG 실천 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹 강남타워에 입주한 4개 계열사가 혈액 수급에 힘을 보태기 위해 공동 헌혈에 나섰다.
우리자산신탁, 우리금융캐피탈, 우리금융저축은행, 우리벤처파트너스는 21일 서울 강남구 역삼동 강남타워 본사에서 임직원이 참여하는 'WOORI가 함께하는 사랑의 헌혈 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 저출생과 고령화로 헌혈 인구가 감소하는 가운데 수혈 수요는 늘어나면서 혈액 수급의 중요성이 커지는 상황을 고려해 마련됐다. 특히 휴가철 이후인 9월은 혈액 보유량이 줄어들기 쉬워 단체 헌혈 참여가 필요한 시기로 꼽힌다.
강남타워 입주 계열사들의 공동 헌혈은 지난해 9월 우리자산신탁이 처음 주관한 이후 올해까지 이어지고 있다. 각 계열사 임직원들이 자발적으로 참여해 혈액 부족 해소에 힘을 보탰다.
우리금융은 계열사 간 공동 사회공헌 활동을 통해 임직원 간 교류를 확대하는 동시에 일상에서 실천할 수 있는 나눔 문화를 확산해 나갈 계획이다.
이번 행사를 주관한 김범석 우리자산신탁 대표이사는 "지난해에 이어 올해도 강남타워 입주 계열사들이 한마음으로 헌혈 캠페인을 이어가게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 그룹사 간 협력을 바탕으로 상생과 나눔의 가치를 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
헌혈에 직접 참여한 기동호 우리금융캐피탈 대표이사는 "혈액 수급이 어려운 시기에 강남타워 계열사 임직원들이 함께 생명 나눔에 동참할 수 있어 의미가 있다"며 "앞으로도 지역사회와 이웃에게 실질적인 도움이 되는 ESG 활동을 지속하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com